虎年大年初一，謹向各位讀者拜年！謹祝各位虎虎生威，虎年吉祥，虎年大旺！虎年首先必須為那些剛脫離香港「虐童會」、「虐童居」的年幼嬰童擺脫惡運額手稱慶，這是社會大喜事。35位仍然牙牙學語、嗷嗷待哺的嬰兒及幼童，當然不知已脫苦海，就讓所有有愛心的港人，替35名嬰童重獲新生而擊掌吧！

被「虐童居」所謂註冊幼兒工作員長期折磨的嬰童終於逃出生天，必須感謝那位路見不平、拔刀相助的告發者和《東方日報》率先揭露。更要感謝執法警隊勞心勞力進行認真調查，逐格逐格翻查數以萬小時計的錄影，一經查獲足夠證據，便替天行道，立即拘捕那些虐兒狂徒。慘案被揭發約一個月後，該會委任的調查虐童事件委員會發表首階段報告，指出前線員工和機構管理層種種「罪狀」，批評該會執行委員會嚴重失職，香港保護兒童會執行委員會主席夏穆才死死地氣鞠躬道歉，並表示該會總幹事蔡蘇淑賢和童樂居院長崔惠英已辭職。

徹查黑幕真相和防止再發生虐童悲劇，豈能寄託該會自查呢？保護兒童會每年獲公帑資助近9,000萬元，總幹事蔡蘇淑賢的年薪159.7萬元之98%，是由政府的整筆過福利撥款中出糧，即實質上是主要靠公帑維持運作的社福機構。社署的監管和勞福局的領導，都有不容推卸的管理失職責任。

可是，勞福局局長羅致光竟然倣效晉惠帝「何不食肉糜」，推諉說過去3年沒有收到有關對該會的投訴。難道那些無父無母或雙親因各種原因不能供養及照顧的嬰童，可以懂得投訴嗎？羅局長還耍出拖延戰術，推搪一年後才交檢討報告，真是「為官避事平生恥」。筆者支持立法會立即用特權法，在本屆政府任內徹查和追究官員失職。