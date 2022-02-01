大年初一開筆，原本應該祝大家新年發財，之不過喺全城禁令下，新年根本全無氣氛，庸官仲話本港首針疫苗接種率趨向90%，復市先有得傾。點都好，新年新希望，老朽祝大家「百毒不侵」，好人一世好運！

本報翻查政府數據，現時全港5歲或以上「適針人口」達715萬，而首針接種人數僅535萬，即仍有逾179萬人未打針，若以過去7日日均僅約1.6萬人打首針嘅速度計，咁豈不是百業仍需捱多4個月先有望接種率達90%「解封」社交距離措施？阿哥，咁擺明「谷針」而令市民「無飯開」！依家唔少食肆、酒吧、健身室、美容院苦苦經營，開禁若無望，真係要排隊等執笠！而通關無望，經營旅巴、校巴嘅亦難以捱下去！政府即使谷針成功，睇怕已經餓死唔少基層市民！

今個新年，老朽深感係近年最冇氣氛嘅一年！疫情持續，源頭不明個案愈爆愈多，創第5波疫情以來新高！衞生防護中心警告，傳播鏈已變得模糊，病毒或已在社區蔓延，呼籲市民新年期間避免聚會！

唉！新年流流都要「閉關」，下一步政府推行「疫苗通行證」，擴大受限嘅表列處所範圍，未打針嘅唔畀進入，而據講連交通工具都在考慮之列！

老朽有舊同學本身有藥物敏感，多年前有免疫系統病變，系數高正常300倍，佢話當年幾乎提早見天父！依家仍在吃鉀丸，佢話真係好驚打針！唔打不一定有事，打就多數出事，死都算，最怕中風，所以決定唔會打針！佢問過好幾個醫生，個個答案都唔同，唔肯幫佢打針嘅醫生，又唔肯寫證明畀豁免，令佢覺得好無奈及無助，唔打針等同坐監，責問點解人民嘅生命都要由政權主宰！老朽早前叫醫生「唔好吝嗇一紙證明」真係有感而發！