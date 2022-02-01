反修例黑暴有過萬人被捕，當中約四成為學生，大專生佔了超過一半，多間大學的校園更一度變成黑暴分子的兵工廠兼訓練營，為反中亂港勢力提供源源不絕的武器、物資、庇護所及生力軍。故此，香港要徹底撥亂反正，重上正途，首要就是肅清各間大學內的殘餘黑毒。

《港區國安法》掃除了街頭上及網絡上的黑暴，宣誓效忠規定將區議會及公務員隊伍內的暴亂分子踢走，完善選舉制度驅走了立法會、選舉委員會以至未來特區政府管治班子內的反中亂港者及外國代理人，但大學校園則較難透過立法或外力介入來「掃毒」，必須由大學管理層自覺出手處理。對於缺乏這自覺性和「歷史主動」的大學高層，提早退休、自行離職、放棄續約等已是最體面的做法，否則就只有解僱炒魷這一個選項。

早前港大、中大及嶺大分別將在校園內非法豎立多年的「國殤之柱」、「民主女神像」及「六四浮雕」拆走，多間大學亦先後宣布與被黑暴學生佔據的學生會「割席」，包括不再承認其學生代表地位、不再代其收取會費或提供任何資助，以及收回其學生事務管理權與場地設施使用權等，絕對值得支持。

不過，由於政府多年來的放任不管，大學管理層一直以來的縱容包庇，部分大學校園的污糟程度猶如「公屋曱甴屋」，經過多番「消毒」仍未能肅清所有黑暴，拆除了柱、像、浮雕之後，原來還有一些妖言塗鴉；廢除了學生會之後，原來還有甚麼評議會、宿委會和編委會等；形態與名稱雖然有別，但其反中亂港、禍國殃民的性質卻不變。

年廿八，洗邋遢，未知是否為了響應中國人過年習俗，多間大學日前展開了新一輪的掃毒行動，為香港的高等教育除舊迎新，其中港大就將校內「太古橋」地上、用油漆寫上的反中六四標語圍封，估計是準備將其清除。其實有關塗鴉純粹是當年的學生缺乏常識和公德，將布匹放在地上然後寫上示威標題時，油漆「透底」而遺留下來的字迹。校方早於30多年前就應當將其清除，等到現在才以「定期維修保養」為由作出處理，叫人如何放心繼續讓校方管理整個校園？再者，清除地面塗鴉本屬簡單工作，任何一間清潔公司都可輕易、快捷及便宜地處理，現在港大又封圍板又蓋鐵板，費時失事，兼且浪費公帑。

浸大亦在差不多同一時間，宣布與該校的學生會編輯委員會「割席」，理由是有投訴指編委會製作的刊物涉嫌違法，校方徵詢法律意見後要求對方下架但不果，故決定中止與編委會的所有關係，並會對學生的錯誤行為啟動紀律程序。根據相關報道，其實法律意見是建議就學生的行為報警，為何校方沒有做？難道又想效法黑暴分子，以私了取代法治？掃除黑毒必須快、狠、準，不應偷偷摸摸，更不能拖泥帶水！