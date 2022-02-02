美國一敗於中東，再敗於烏克蘭。若在南海騷擾中國，便是三敗。或許在二敗之後，不敢與中國爭鬥。沒有三敗，或可保民進黨台獨政權，但美國政治弱勢已是天下人所見。當此時機，北京冬奧是中國把國力昭示天下，正是全力推動一帶一路的好時機。中歐雙邊投資協定事在必行，RCEP也可把日、韓收納。

美國東西失利，還要面對南美的反叛，軍力不敢同時在兩個戰場作戰，因而任何一個戰場都不敢戰。不敢戰，政治上便無法翻身。空有號召歐美以同一價值體系對抗中、俄，奈何歐洲不從。美國在貿易上壓迫歐盟，美元打擊歐元，美國在東歐陳兵也是致力破壞歐洲的團結非戰，破壞歐洲和平發展。法、德不是極右當權，美國愈加陰謀陷害，歐洲便愈看清美國的企圖，捨美而就中俄。在中東也趁美國撤退填補政治空缺，推行合作，自也要與中俄協調，亦難免拉攏伊朗與沙特阿拉伯的和談，以色列撤除右翼的挾持，多會與歐俄合作，更與中國發展戰略夥伴關係，尋求經濟上的突破，擺脫在科技創新方面替美國資本作嫁衣裳。

美國不敢不能以戰爭解困，顏色革命亦全面暴露，再難奏效。美國無力擾亂世界，正是世界回復平穩和平發展的機會。

俄羅斯國力有限，對付美國已心力交瘁，但仍東支西補，堵截美國的各種攻擊。天下便只有中國可趁此時機，整頓世界。中國應義不容辭，也是為了鞏固國家進一步發展的機遇。一是以中國財力支援俄羅斯。單以能源、農產品與技術的貿易，將是雙贏之局。俄國與伊朗、波斯灣各國合作，中國以中國市場和人民幣資金資助，扭轉長期以來美國分化油氣產國的局面。俄羅斯在油氣得益，農業與技術因中國市場而擴大投資與生產，便可恢復俄羅斯的力量，在東歐、中亞以至中東與美抗衡，也有足夠的力量與歐盟合作，把雙方因美國擺弄的仇視改變為大歐洲的和平發展。以俄羅斯來穩定歐洲，便打破跨大西洋的聯盟。北約萎縮，美元備受歐元壓力，美國的弱勢便無法扭轉了。

二是中國深耕RCEP，支援東南亞，支持兩韓和解，便可把日本孤立，以經統日。日本大有機會脫美返亞、返歐，與中國一起構建一帶一路的重整。怎樣與日本和平共處，一起發展，要求中國領導層的大智慧，但兩國有文化相連、結構互保之利，事在人為。