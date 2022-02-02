回歸後，香港大律師公會成為反中亂港勢力的重要力量，把一個專業公會弄成了政治工具，深度參與反中亂港活動，其最大原因是政治立場出了問題。

人世間，法律很和政治相關、很受政治影響、也很能幫到政治，它們同屬上層建築，國家機器，從來就是政治法律連為一體，這就是人們常說的政法。政治需要法律工具，法律必有政治內核，司法中人必有政治立場，在司法工作中凡有政治背景的案件，司法中人都會自覺不自覺的受到自身政治立場、政治意識的影響，只是美、英及西方的法律界多不承認這一點，虛偽的迴避這一點。

他們標榜「司法獨立」，不受任何非法律因素影響，尤其不受政治影響，標榜是不偏不倚、公正無私，只有這樣才能顯示出他們的「權威」，他們才能凌駕於一切社會領域之上。

事實上，在現代國家，司法界和司法中人的最基本的政治立場、政治倫理、政治責任就是要效忠自己的國家，要有國家意識，不能想像中國的司法人員效忠美、英或其他甚麼國家，反之亦然。效忠國家是司法人員最大的政治，也就是說，在涉及到國家利益和安全的案子時，司法人員必須站在國家利益和安全立場辦案，不能因為「同情」或「認可」案件中人犯案的政治背景和原因，與自己的政治立場接近或相同，就有所偏向甚至提供司法保護。

香港的司法制度和人員都是英國打造的，是英國對香港的殖民管治，回歸前香港司法人員對國家的效忠對象是英女王、是英國，回歸後本應轉向中國，但因為「一國兩制」，因為香港「司法獨立」而且還被大大強化——例如成立了終審法院等，司法人員的國家效忠轉變就無人理睬！香港司法人員的國家意識、政治立場也還是在97前的港英時代原封不動！如此這般，香港司法界就出了兩大問題，一是挑戰全國人大常委會和中國憲法，二是充當反中亂港勢力的保護傘。