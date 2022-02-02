不怕不識貨，最怕貨比貨。香港深陷第5波疫情而無法自拔，持續逾月仍未能受控，港人坐困愁城，望天打卦，連農曆新年也不得安寧。反觀一河之隔的深圳，早前同樣出現新一輪疫情，在當局緊急行動、全面動員之下，短短兩星期即消除疫患，社會恢復正常運轉。深港兩地抗疫成效天差地別，根本不在同一層次，港人能不汗顏？

深圳1月7日發現首宗確診病例，市政府連夜研究部署，果斷實施各種檢測和隔離措施。全市設立多個封控區和管控區，每區設立現場指揮部，除了負責防疫抗疫工作，還建立服務機制，確保居民生活保障、醫療救助、物資配送、心理輔導等工作，封控區每餐五餸一湯，連同口罩全部免費。

深圳的經驗，港府學得了嗎？林鄭自我感覺良好，曾揶揄內地的小區檢測政策，「哪個方法有效，大家心裏有數」。是的，大家心裏有數，深圳這輪疫情比香港更遲爆發，結果三下五除二就解除了危機，反觀港府拖泥帶水，毫無章法，至今依然手忙腳亂，不知何時才見曙光。到底哪個方法有效，難道林鄭心裏無數？她揶揄內地抗疫措施的底氣究竟從何而來？

有人建議港府借鑑內地「2-4-24」抗疫方程式，即發現確診個案後，工作人員2小時內到達現場，迅速將確診者送到隔離中心；4小時內完成核心調查並完成檢測，找出密切接觸者並送到隔離中心；24小時內查清所有密切接觸者的接觸者，徹底截斷病毒蔓延途徑。簡而言之就是跑在病毒面前，防止流入社區，這樣就不必再進行全民檢測，將擾民程度降到最低。可惜對港府而言，這個方程式顯然是不可能完成的任務。林鄭聲稱不是每當有事發生，「一按掣」就可以有措施馬上落實，而是要動員所有政府和承辦商的能力云云。於是乎，就在港府慢慢「動員」的時候，病毒已經蔓延，疫情已經失控。

三十年河東，三十年河西。過去香港以高速度高效率著稱，成為內地城市爭相學習和模仿的榜樣；而今天「香港速度」已淪為拖拖拉拉、效率低下的代名詞，實在令人無語。難道這就是「一國兩制、港人治港」 的意義？民政事務局局長徐英偉因為「洪門宴」事件而被拿來「祭旗」，只能說咎由自取，但整個管治班子冇心冇肺冇靈魂，難道其他高官不需要問責？