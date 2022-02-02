大家不善忘的話，當記得去年疫情高峰期，台灣民進黨政府為了粉飾太平，居然弄出「校正回歸」這個名詞糊弄公民，確診數字在「校正回歸」後往往大幅減少，美其名曰「將延後登錄的確診個案數字，依採檢時間追加到之前公布的數據，以正確反映並研判疫情趨勢之統計方法」，說穿了就是卸責。詎料港府「青出於藍」，弄虛作假的手法比民進黨有過之而無不及。

第5波疫情在港爆發，確診數字幾何級暴增，惟奇怪的是，衞生防護中心的張竹君醫生日間明明公布本地個案若干，但到了同日晚上經港府「校正回歸」，向傳媒發稿時宗數竟大幅回落。例如上月30日港府於新聞稿交代當日只有15宗本地個案，同日下午疫情記者會上交代則是77宗，即大幅削減80%，而被「削走」的62宗所謂「與早前個案相關的個案」中，實際上有超過一半與本地個案有關連。上述例子僅是冰山一角，同樣情況日日發生，更早前甚至日間公布本地個案93宗，到晚上竟減至16宗，令人嘆為觀止。

港府好學唔學，抗疫偏偏專走邪道歪路，近乎放棄內地清零模式，鬼鬼祟祟改為「與病毒共存」，部分港府專家甚至自創「動態與病毒共存」新名堂，叫人別執着名稱，擺明只為淡化政府抗疫無能。現在連本地確診數字都不肯如實公布，另創「與早前個案相關的個案」新名堂，除了讓港府在國際上面子好看，到底對抗疫有甚麼好處？一旦市民信以為真，以為疫情輕微而掉以輕心，疫情海嘯式來襲又何足為奇？

踏入新一年，香港人仍未能從疫情泥沼中抽身，港府有正事不幹，一味忙着弄虛作假、打擊異己。「非自己友」局長如願除掉，港府何時才肯公開國泰播毒調查報告？