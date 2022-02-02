近年不少香港人像花癡一樣，狂戀西方，愛得死去活來，即使情人說太陽是從西邊升起，也深信不疑；那怕叫我豁出性命，亦義無反顧。

歐美國家愛在世界各地搞顏色革命，10次之中有9次招來惡果。到了2019年，洋大人相中香港，向一眾「黃絲」招手，鼓勵他們反中央、反特區政府，以蚍蜉撼大樹。鑑往知來，這明擺着是死路一條，不可能有結果，但部分港人的花癡性格一經發動，便是10架馬車也拉不回。在反修例風波中，他們狂鬧、狂燒、狂砸，差點兒把香港陷於萬劫不復的境地。

雖然那一趟給洋情人擺弄了，讓自己險死還生，但很多人還是癡心愛未泯，只要對方再開口，死100次仍是心甘情願。如今蛇蠍美人又在拋媚眼，這一次是告訴香港人，尤其是黃絲們，新冠肺炎一點也不可怕，你們趕快打開大門，開得愈寬愈好，病毒跟我洋美人一樣，都是溫馴可愛，咱們可以共存共榮。

這些不安好心的洋人，口中只消隨便說說，但在花癡黃絲聽起來，卻像是中了咒語，就算要到水裏、火裏，也不會皺一下眉頭。早前民主黨有民調顯示，65%的受訪港人贊成打破禁疫令，與病毒共存。此舉正是想讓香港全面跟隨西方的指揮棒起舞，那怕換來死者纍纍，也在所不惜。

本欄已一再指出，美國、英國在疫情當中，分別失去了逾90萬和15萬條人命，按人口比例推算，就等於香港要犧牲約二萬人或1.6萬人。若然如此，對香港社會的打擊，比起反修例風波最壞的時候還要壞得多，畢竟人命是無價的。然而，這些被「情」所迷的黃絲就是不管，可見愛的魔力，實在十分嚇人！