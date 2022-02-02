因為出席一場替人慶生的生日宴，賠上了一份月薪30多萬元的民政事務局局長優差，與其說徐英偉是政治敏感度不足，不如說是有人要與官場病毒切割，徐局長成了犧牲品。

現時各界看到的版本是有人向特首請辭，這個動作恰恰選在林鄭公布內部調查出席「洪門宴」官員有否違反規例之日，而不是有人從竹篙灣「放監」後，或是以自己假期在家「靜思己過」之時，再看看調查結果出爐前一天，雖已盛傳有人劈炮，但有報道指，政府當時仍未收到辭職信，這種種蛛絲馬迹已足夠讓人細味再三，皆因辭職動作愈是不情願，找人祭旗的意味便愈濃。

從政前曾在金融機構及銀行工作的徐英偉，仍未向外界公布下一步何去何從，既然這位最年輕局長之一，有報道指在這波「主動請辭」風波中，曾有民建聯黨友為其極力求情，又曾被黨友形容為明日之星，與其重操故業，何不玩鋪勁？應該宣布參選行政長官選舉，除非林鄭不尋求連任，否則便可在辯論環節中向她質問：「你在記者會無戴口罩，解釋是為了清晰表達訊息，需要人感受到你的情緒，負責民政事務的人員與政商界人士接觸，難道就應該模糊地表達訊息，讓人感受不到他的情緒？」

當一個局長因沒有掃安心出行、沒戴口罩，未見有炮製出傳播群組，也得付上沉重代價，反觀國泰「客機去，貨機返」，縱容機師、空少、空姐社區播毒，引爆4、5代傳播，深受第5波疫情所苦的港人也正拭目以待這個政府會如何嚴肅跟進。

回看徐英偉請辭前，網上已有短片拍攝一名黃口小兒持筆在一份由徐簽署的委任狀上意欲揮筆亂畫，更有男聲說：「佢無得撈㗎喇！」徐應給林鄭等看扁自己的人好看，免得有人不但雙重標準還自以為是。