香港保護兒童會公布了童樂居集體虐兒事件的獨立檢討委員會摘要報告，當看到「審視閉路電視錄影」列明的虐兒行為，真是怒不可遏。對於這些冷血行為及集體虐兒罪行，筆者不禁要問，究竟虐兒行為持續了多久？現時調查所知，35名幼兒受虐，涉及20名職員，但過去離職員工是否有虐兒，已離開童樂居的受虐幼兒有多少，委員會表示他們也找不到答案！

筆者經查明下，原來童樂居所保留的閉路電視錄像，室外3個月，室內則只有一個月。但院長及總幹事在機構工作已有十年、廿年，他們是不知情或是有所隱瞞，都應該交代，不要以為公布了調查報告就可蒙混過關。

童樂居事件，護兒變虐兒，大家對保護兒童會已失去信心，當局應認真考慮並制訂方案，監督以至取消對該會相關服務的政府資助，甚至除牌。對許多未查明的真相，包括社署監管失效失職之處及保護兒童會旗下其他兒童服務質素，筆者所屬政黨已要求政府成立獨立調查委員會跟進調查，筆者上周三在立法會提出質詢，正是要查找社署監管之不足。

童樂居的幼童都是有特別照顧的需要，許多都是法庭監護令下須照顧的幼童，法定監護人是社署署長，他們長期受虐，法定監護人責無旁貸。不過，對於成立獨立委員會調查，政府剛在周一立法會福利事務委員會上便正式拒絕，勞福局局長回應指信任保護兒童會的獨立調查，指就算讓他找獨立調查委員會成員，人選都是相近，筆者對此感到極度失望，社署目前連如何增加巡查院舍及改善監管制度都未有具體方案。政府不做，筆者所屬政黨將在2月11日內會上提出，由立法會引用《立法會（權力及特權）條例》，成立委員會認真調查事件。