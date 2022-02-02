後天大年初四是中華民族的大日子，是中國人吐氣揚眉的虎年大年初四開市日，北京冬季奧運會隆重盛大開幕，「有朋自遠方來，不亦樂乎」，「冰墩墩」、「雪容融」熱烈迎客。這一天的我國首都北京，成為世界上少有能舉辦夏季奧運和冬季奧運的世界級雙奧大城市。

這一天是全世界還處在新冠肺炎肆虐、全球近4億人不幸感染、數百萬人不幸病歿，疫情還沒有受控的嚴重擴散威脅下，考驗中國能否成功舉辦安全冬奧的重大開考日。

這一天是具有悠久歷史文化的華冑子孫，第一次打破冬奧歷來是北美、歐洲、日本、南韓等傳統冬季運動強國「統治」雪賽場的世界格局的開創日。

這一天是中國派出歷來最大規模冬奧代表團參賽大日子，總人數387人，含運動員176人，教練、領隊、科學醫療等運動隊工作人員164人，團隊工作人員47人。中國冬奧代表隊在平昌冬奧冠軍武大靖率領下，在天安門廣場誓師出征，一時間「拚拚拚」和「衝衝衝」的口號聲響徹首都上空，緊扣全國人心。

這一天更是揭開圍繞成功舉辦北京冬奧，反對美國反華勢力妄圖用錢收買參賽運動員，以消極作賽干擾、破壞，維護奧運精神的重大國際鬥爭日。

北京冬奧的成功是體現偉大的中國精神，我國冰雪運動員的選拔、栽培、訓練、考驗、衝出中國、挑戰極限、奔向國際水平，是必須經過何等非人的刻苦訓練，戰勝想像不到的困難和曲折，勇攀世界高峰的成功之路，是絕對得來不易的。

我國冬奧代表隊已獲得了191個參賽席位，將參加15個分項、至少96個小項的比賽。香港運動員朱定文、金和曉及翁厚全3人代表中國香港參賽。謹以本文預祝我國運動員旗開得勝。