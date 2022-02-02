年初一大清早，飄着冷雨，街上少行人，店舖絕大多數冇開，相熟的報攤休息，去便利店都係兩大疊《東方日報》一紙獨秀！一紙風行！作為老讀者，與有榮焉！各位，疫情持續嚴峻，本地感染個案爆升，不明源頭已經難以去一一數清楚！新年流流，自求多福，都係上東網「玄機」版求諸神賜支好籤指點迷津好過咯！

辭牛迎虎，多座大廈卻爆發垂直或橫向傳播，居民需撤離搬入隔離營度新春，認真慘慘豬！吾人只係感到市面冷清，毫無過年氣氛，那又算得甚麼？至於通關無望，與親人相隔兩地，這年關難過必矣！老朽憶起國畫大師張大千一首思鄉詩：「岸花送客雨綿綿，檣燕留人意惘然。萬里故山頻入夢，掛帆何日是歸年？」如今則是：隔河深圳頻入夢，高鐵何日又開番？

活着，有一口氣，還是要有夢，否則同鹹魚冇乜分別，也太沒勁！是以本報「正論」說：官場地震迎虎年，還盼疫境曙光見！老朽欣然會意，亦覺得有學者和評論員分析得到位，在眾多問責官員中，主要抗疫失職嘅點會冇食衞局局長陳肇始和運房局局長陳帆吖，兩人都難逃喺防疫抗疫上一直進退失據，牛棚困貓式嘅防疫，不斷走漏國泰航空機師及機組人員，開門揖疫，遂使香港第5波疫情爆到雞毛鴨血！

以上高官碌碌無能，咁都可以毫髮無損，好官我自為之，有冇搞錯？仲有嗰位民望食泥嘅律政司司長鄭若驊，尸位素餐一樣不用下台，所謂「顯示問責制精神」從何說起？又係得啖笑！老朽但知，沒有制度，不可靠；有了制度，對制度沒有敬畏，比沒有制度更不可靠。猶幸本屆政府餘下嘅日子不多，令政府「騎虎難下」嘅糗事相信應當減少！民生多艱，諗吓開倉紓解民困多做點好事吧！