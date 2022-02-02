時值新春，可香港卻沒有過年氣氛，皆因變種病毒在社區擴散，港府只管叫人減少聚會和接種疫苗，卻無法斷絕變種病毒在社區散播，收到「強檢」通知的物業遍布全港各區，防疫限制不斷延長。繼續下去，非但企業與市民老本有耗盡的一天，對港府施政的信心「貼地」，疫後要提振人心重建經濟，談何容易！

這場為時逾兩年的疫情，對各國政府而言，誠然是施政的一大考驗。港府防疫甩轆，致令兩地通關無期。偏偏港府高層仍屢屢公開自我肯定，似乎聽不到社會的聲音。早前葵涌邨檢疫，市民等候檢疫要大排長龍，圍封卻又連居民晚餐也未及安排，這些事情看似「雞毛蒜皮」，卻足見一向標榜高效的香港已大不如前。小事做不好，大事更難成，香港人見者難堪，外地人員與企業就更難忍耐了。防疫成績給內地城市比下去，事必有因。

最攞命的乃香港營商成本包括租金及勞動成本高企，而封鎖措施又打擊企業收入及限制外勤人員出入往來，這個局面維持下去，「趕客」是必然結果。港府早前承認，防疫措施限制了貨運，供應減少下將令物價上升，這無疑會令市民和企業百上加斤。相比起一年前，市民口袋還有些積蓄支持，捱到今時今日，更有實力的都有山窮水盡的一日。港府一方面奉行「清零」防疫政策，卻又拿不出實際辦法提高疫苗接種率。這樣困獸鬥下去，只怕港府最終必要大開「庫房」，但不是派糖，而是要派飯，否則難平民怨。

誠然，如今海外不少地區將變種病毒視為流感，開放邊境，憑的是高疫苗接種率。筆者前文已表明，無意評論清零或與病毒共存防疫政策的優劣，只是重申，無論奉行哪一種防疫政策，只要港府高效執行，港人終有生路。偏偏如今港府就是頻頻甩轆，盡顯力有不逮，一班官員參加政界聚會，疫戰當前官場震動，更是醜出國際，讓一直謹奉防疫政策的市民大為失望。

展望虎年，第5波疫情如何收科，尚未可知。惟必須防範的是，當西方國家奉行與病毒共存防疫政策，並陸續開放邊境，變相加快病毒在國際間擴散，香港將面對更大的輸入風險，且來自經濟和社會的壓力亦會愈來愈大。港府在應對疫情上，實要戒絕「坐着等運到」的心態，高估自身能力，以為可以見招拆招攞高分，結果眼高手低頻闖禍。

事實上，疫後的經濟與社會治理才是這場「大考」的關鍵試。早前國際貨幣基金組織預計今年香港經濟增長將呈放緩，若第5波疫情為時更長，料尚有下調風險。如何發揮好政府的角色，善用儲備緩解民困，創造職位，協助企業重振業務，推動經濟復甦，並做好染疫後續治理，完善社區衞生，降低長期醫療負擔，顯然還有長路要走，絕不能輕視。也許，港府能覓賢能，就是港人的新春願望！