世界視線：塌橋意外壞兆頭　拜登基建夢難圓

美國今年底將舉行中期選舉，民望不斷下滑的總統拜登正力挽狂瀾。他上周五前往賓夕凡尼亞州匹茲堡宣傳基建法案，試圖重振搖搖欲墜的支持率，但到埗前發生塌橋意外，可謂出師不利。美國基建落後破敗並非朝夕造成，拜登向民眾許下美好願景的承諾，恐怕難以在任內全數完成；加上通脹加劇以及財赤嚴重，基建計劃將導致美國債台高築。

匹茲堡塌橋導致10人受傷，並壓毀一條天然氣管道。拜登其後以事件作為大灑金錢、重修基建迫在眉睫的例子。美國全國61.7萬座橋樑中有61.2%超過50年歷史，其中7.5%結構有問題或狀況不良。除了橋樑，基建法案亦涵蓋道路、電力網絡及供水系統等，但預算由最初2.25萬億（美元‧下同，約17.6萬億港元）大減至1.2萬億（約9.36萬億港元），才獲國會共和黨人支持通過。在有限預算及通脹壓力下，能否完成全數計劃，是一個未知之數。

去年7月佛羅里達州一座公寓倒塌，導致98人喪生，為美國基建落後問題響起警號。競爭對手中國把5.5%國民生產總值用於發展基建，遠遠超出多數發達國家，更高出美國數倍。美國急起直追只能令赤字增加，2021財政年度錄得2.77萬億（約21.6萬億港元），為有紀錄以來第二高，僅次於對上一年的3.13萬億（約24.4萬億港元）。在入不敷支下大興土木，赤字將水漲船高。

拜登上任剛滿一周年，不但國內疫情持續，疫情全球大流行更導致供應鏈出現前所未有的危機，進一步推高美國通脹。以目前趨勢來看，供應鏈危機未必在半年內解決，會否影響基建進度值得留意。對於打算連任的拜登而言，賓夕凡尼亞州不但是出生州份，更是決定總統選舉勝敗關鍵的搖擺州之一，因此選擇到該州宣傳政績。

尷尬的是，拜登除了基建法案外乏善可陳，支持度已跌至41%，與前總統特朗普不相伯仲。他的美好願景承諾暫時只過了一關，一旦共和黨在中期選舉翻盤，重奪國會控制權，屆時拜登將淪為跛腳鴨總統，其他法案勢難以通過。