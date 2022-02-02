功夫茶：勒緊褲頭度新歲　派錢紓困莫手軟

西風起糊，惡過老虎！依家疫情嚴峻，壬寅虎年伊始，不聞「大眾開枱啦面似蓮蓉」！各位，禁令之下，過年氣氛全無，通關無期，市面一片蕭條，夜夜四面圍封八面強檢，市民有得震冇得瞓，都唔知幾時輪到自己，仲有心情打雀論英雄咩！

呢嗱！高官無憂米，就算偶有「騎虎難下」尷尬之糗事，好快乜事都冇，畢竟好食好住，個個月高薪厚酬，好官我自為之，依然可以提刀而立，為之四顧，為之躊躇滿志！佢哋又知否基層市民勒緊褲頭度新歲？「虎進甘來」，唔通望神仙打救？葵涌邨爆疫圍封強檢多日，有市民因而「被失業」，認真「虎過弟弟」！更多基層因疫情禁足令處處，冇工開，手停口停，佢哋虎年又是否能否極泰來？

過去一年，港人「牛咁辛苦」都係徒然，皆因庸官防疫無能、抗疫無方，通關無期，基層日子過得一年差過一年！依家虎年，香港諸事不順，即使虎落香江都冇運行啦！唔少基層基本三餐都成問題，仲講乜鬼福虎送寶迎新春吖！好多基層都如涸轍之鮒，大家話有乜可以直接紓民解困嘅方法？唔使功夫茶畫公仔畫出腸咯啩，梗係派錢啦！

呢，尋日有學者喺電台節目表示，政府去年向市民派發電子消費券，既推動消費，又有助推廣電子支付；有商戶亦表示，消費券一度令生意增加約兩、三成，支持政府再派消費券。派現金定消費券好呢？學者認為，始終派現金感覺較好，因為對一般市民而言，錢一到手就可解燃眉之急！

當然，亦有商販社團指出，市民取得消費券後，購物會較「疏爽」，譬如價錢較貴嘅海鮮，銷情都較好，認為派消費券嘅話，市民非得用來消費，若派現金，部分人會儲起來甚或倒錢落海去賭博。其實，講乜都好，派乜都冇所謂，總之睇吓市道，觀察吓民情，都知民生多艱，唔同政黨及議員都要求政府再派消費券，亦有建議政府可考慮喺7‧1派一萬蚊「回歸慶典消費券」，讓社會以和諧氣氛迎接回歸25周年！

眾聲喧嘩，全民沸騰，無不叫政府體察時艱，去民之患，如除腹心之疾，最靈一招，就係派錢、派錢、派錢！不管係現兜兜現金或消費券，一句話：唔好兩頭望，速速磅！一如學者話齋，政府應盡早宣布推行，到真正執行時，時間就啱啱好！新一份財政預算案本月底公布，財爺早前都回應話政府持開放態度並作動態評估，疫情爆到幾近失控，經濟復甦荊棘滿途，市民失業，收入銳減，救民於水深火熱，切勿推三推四，快開倉派錢喇！再猶豫，上天震怒，六月飛霜，七月飛雹㗎啦！