正論：一年伊始無喜事　疫情海嘯隨時來

一年伊始未見萬象更新，有的只是憂心忡忡。衞生防護中心公布，昨日新增本地病例達到102宗，當中22宗源頭不明，創第5波疫情以來新高。醫管局行政總裁高拔陞「打定輸數」，坦言農曆新年後出現大型爆發的機會已達到危險水平，海嘯式爆發隨時發生。明知疫情兇險，港府到底有何準備？

高拔陞續稱，過去數星期是抗疫兩年多以來最大挑戰，在Omicron和Delta夾擊下，每天近百宗新增確診個案，不少源頭不明，情況令人非常憂慮。由於Omicron傳播率異常高，接種疫苗人數仍然未如理想，農曆新年後的情況不容樂觀，尤其兒童和長者接種疫苗的比率仍然較低，如果在這兩個群組出現大爆發，情況不堪設想。

顯而易見，本港疫情不但仍未見頂，而且還只處於大爆發前夕，一旦好的不靈醜的靈，每日數百宗甚至數千宗確診絕非危言聳聽。儘管醫管局聲稱已做好最壞情況的準備，繼續加強公立醫院接收和治療病人的能力，但一場季節性流感都足以令公院「倒瀉籮蟹」，遑論港府抗疫放軟手腳，名為動態清零，實為抗疫躺平，海嘯式疫情一旦殺到，公營醫療系統極速崩潰就是必然結果。

最不堪的是，到底港府有何打算，市民不清不楚，反觀專家一人一把口，言人人殊，令市民無所適從。抗疫大員之一的食衞局局長陳肇始甚至擺出望天打卦的態度，事先張揚床位爆滿便要患者居家隔離，卻渾然沒有考慮Omicron傳播速度極快，居家隔離必然令同住家人以至整幢大廈的居民染疫，加上Delta同時來襲，要是疫情進一步失控，香港如何是好？而隨着疫情重創經濟，香港市況一沉不起，失業大軍只會愈來愈多，港府又有甚麼惠民紓困計劃？

珠玉在側，覺我形穢。同樣面對疫情來襲，一橋之隔的澳門沒有混亂，深圳更是生活安定，獨是香港風聲鶴唳，這不是政府的問題是甚麼？退一萬步說，即使港府無法做到內地動態清零，急欲倣效新加坡「與病毒共存」模式，但星洲政府會清楚告訴民眾何時實行，政府有何安排，有條不紊，豈會如港府遮遮掩掩，語焉不詳？何況星洲民眾對政府信任度高，港府卻民望低殘，是否有條件推行與病毒共存，實在令人懷疑。

目前港府抗疫只有谷針一途，在連哄帶嚇下，已接種第一針的適合人口被推高至八成，惟港府依然不肯復市，又將「龍門」搬到九成接種率，並再次怪罪長者接種率偏低。先別說接種兩針、三針而中招者大有人在，就說港府專家許樹昌亦明言有染疫長者打了兩針，樣本CT值一樣達到11，即病毒量極高，踢爆單靠打針便能成功抗疫的「騙局」。雪上加霜的是，科興在國際期刊提出數據，只接種兩劑科興疫苗根本難以減輕Omicron重症，必須接種第三針。港府卻一味叫人打針打針打針，所謂九成接種率若只計算第一針，防疫從何談起？屆時是否又要推諉市民不肯打第三針？