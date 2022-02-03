正論：抗疫腳踏實地　庸官勿逞英豪

在疫情陰霾籠罩下，新界鄉議局按照傳統習俗，在大年初二為香港今年運程向車公求籤問卜，結果求得38號「凡事守舊」中籤。目前香港受疫情所困，百業蕭條，民不聊生，連新春都沒有半點喜氣，籤文明顯警惕執政者抗疫不要好高騖遠，必須腳踏實地。對比近日港府似有意捨近圖遠，改變「動態清零」政策，傾向倣效西方國家的「與病毒共存」，益發顯得車公有先見之明。若有內地成功抗疫的先例不循，偏要崇洋媚外蠻纏胡攪，整個特區肯定不堪設想。

寧可信其有，不可信其無。車公靈籤異常靈驗已是全港市民共識，無論是2003年的「凡事不吉」，當年即爆發沙士；2012年的「何為邪鬼何為神」，反映特首選戰空前激烈；以至去年的「積薪歷火非無事，識者能知火未燃」，皆與實況驚人脗合。尤其是香港去年疫情明明已清零一段頗長時間，正當大家以為疫火已經熄滅，詎料更大的危機旋即掩至。疫情不僅死灰復燃，而且遍地開花，海嘯式爆發迫在眉睫，港府完全沒有防患於未然，與籤文所說的「火未燃」何其相似乃爾。

今年又如何呢？籤文曰：「人扳高處求真果，我向低邊拾芥薑；媚奧不如去媚灶，莫教涉獵逞英豪。」解曰：「凡事守舊，自身平安，家宅興旺，求財遂意」。籤文用字淺白，說世人皆攀附向高處尋求奇珍異果，我則在路旁檢拾平平無奇卻功用多多的芥薑；與其去求天邊大神庇佑，不如求家裏的灶君賜福，做事千萬不要逞英雄。可以看到，「與其媚於奧，寧媚於灶」典出《論語》，王孫賈問曰：「與其媚於奧，寧媚於灶，何謂也？」孔子曰：「不然，獲罪於天，無所禱也。」比喻與其敬奉空有身份地位的人，不如敬奉地位低卻有實權的人，勸人不要捨近圖遠，好高騖遠。

將籤文之意套落今日特區，可謂貼切不過。眾所周知，特首林鄭月娥為人自負，迹近剛愎自用，行事絕少聽從民意，最愛專斷獨行。第5波疫情驟然而來，殺特區政府一個措手不及，儘管已有前4波疫情經驗，但在林鄭領導下，政府部門依然沒有吸取教訓，後知後覺，手忙腳亂。饒是如此，林鄭依然堅持自己一套，狡辯許多措施不是「按個掣」就能落實，為自己的無能開脫，結果疫情不但未能止息，反而愈演愈烈；而防疫措施寬嚴無度，中港通關遙遙無期，各行各業皆被玩殘，更令民生凋敝，經濟奄奄一息。

正如解籤師傅指出，高官各自為政，經濟只有向下不會向上，促官員不要「各自逞英豪」，否則香港只會陸沉，難以返回以前道路。車公之意彰彰明甚，然而林鄭政府聽得入耳嗎？單是食肆晚市禁堂食措施，令飲食業界痛不欲生，市民無啖好食，連港府專家梁卓偉都建議將晚市延長至8時，林鄭偏偏不聽，勞福局局長羅致光甚至事先張揚今個月的失業率必會繼續飆升，意味新春過後，肯定又有大批食肆關門大吉。高官冷眼旁觀，拒納民意，一味以為自己高高在上，做甚麼決定都是對的，不是正如車公所示，既要逞英豪又不肯媚灶嗎？這樣抗疫能有不失敗之理嗎？

更有甚者，港府近來抗疫明顯放軟手腳，葵涌邨明明每日仍有新增個案，當局依然早早將之解封，任由疫情四散。最令人匪夷所思的是，林鄭居然用「始作俑者」形容內地動態清零政策，鄙夷之情溢於言表。這就難怪，港府近期抗疫躺平，一班專家不斷吹噓Omicron病情輕微，力促「與病毒共存」，甚至自創「動態與病毒共存」，似為不再採取動態清零鋪路。問題是，西方國家抗疫無能，才以此粉飾太平；但香港情況不同，香港疫情明明有機會受控甚至清零，只是港府放軟手腳不願去做，又不肯求助中央；何況目前還有Delta來襲，一旦無視這些風險照搬西方一套，恐怕許多無辜港人也會早登西方極樂世界。

顯而易見，政府內部有股勢力抗拒中央的清零政策，偏要效法西方國家，搞得香港疫情多如雨後春筍，令中港永久隔絕。車公籤文就是要警示這股勢力不要胡作非為，不要向遠在天邊的洋人取經，抗疫必須穩打穩紮，「媚奧不如去媚灶」，緊隨近在眼前的內地抗疫政策才是正道。

當然，除了疫情困擾本港，下月底舉行的特首選舉同樣對特區未來舉足輕重，車公可有暗示？大家不善忘的話，2002年民政事務總署也為香港求得同一支籤，當年董建華在未有競爭下自動當選，連任行政長官。董建華雖無才能但為人老實，總算應驗了不好高騖遠、腳踏實地之意。今時不同往日，林鄭顯然距離腳踏實地這四個字頗遠，鄉議局主席劉業強認為籤文寓意下屆特首是有經驗、做事踏實的人，跟本報日前向黃大仙求得的「蕭何月下追韓信」有異曲同工之妙，都是暗指新特首由有才能、並曾是建制中人的賢士出任。到底真命天子是誰，很快便有分曉。

總而言之，三分人事七分天。新一年要有新希望，一切事在人為，香港也是時候換人走出困局。現在距離特首選舉不足兩個月，距離7‧1政府換屆不足半年，現屆政府再不打醒精神、重回正軌抗疫，一旦特區被庸官搞得一塌糊塗，死傷枕藉，敢問他們，對得住天上諸神苦心示警，對得住中央殷切期望嗎？