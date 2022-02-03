功夫茶：全城要求派錢　港府別托手㬹

尋日係大年初二，為迎接新歲，傳統習俗係食開年飯嘅好日子。疫情持續嚴峻，之不過亦有好兆頭，且聽功夫茶慢慢說來。呢，傳統上認為喜鵲一出現，喜事就臨門，好似話如果一隻喜鵲立於梅花樹梢，會被視為「喜上眉梢（梅梢）」；又如果喜鵲站立梧桐樹上，因「桐」與「同」諧音，也就有了「同喜」之意。

嗱！大家有冇留意到尋日「22年2月2日」係大年初二！全部都係「易易易」，事事能容，化難為易，萬事如意，確係好日子！踏入2月，儘管「疫情海嘯隨時來」，但係疫情去到盡頭，否極泰來可期。新一份財政預算案即將出爐，過去社會各界均表示今年預算案應再派發電子消費券，以刺激「無力挽」嘅經濟。年初二開年既然係一組「易易易」嘅組合，天從人願，料財爺應體恤民生多艱，易易易咁開倉派錢紓民困！

呢呢呢！有政黨唔知是否feel到尋日係好日，到政總為民請願，促請政府「派糖」紓困，包括續派不少於一萬個大洋嘅電子消費券、設立緊急失業援助金等。有議員指出，縱使失業率持續下調，但仍有14.3萬人失業，情況不容忽視。有議員重申，新一份財政預算案應再派發新一輪金額不少於一萬元嘅電子消費券、推出全年上限2,000元嘅電費補貼及落實公屋免租兩個月嘅措施。仲有議員指因應疫情令好多行業受壓，建議政府應提供緊急失業援助金，上限9,000蚊，為期6個月。

議員們眾聲喧嘩，其實，歸納為一句，都係強烈要求政府體察民困民怨，速速派錢，千祈咪托手㬹！功夫茶覺得呢啲訴求好貼地，皆因做官嘅經常「諗多咗」，譬如談及提供津貼保障僱主僱員，又話擔心「被小部分破壞分子濫用」，佢舉例早前政府資助確診入院人士，網上就出現有人售賣確診者口水，破壞整體嘅防疫工作，是以認為目前最好嘅方法，係鼓勵僱員及僱主有商有量喎！

阿哥！呢啲咪典型嘅「堅離地」囉！喺第5波疫情曠日持久下，「有商」都「冇糧」啦！百業蕭條，唔少行業如酒吧、美容、健身等被一刀切停業，新年過後恐怕排住隊等打柴，高官仲以偏概全，廢噏無謂，擺明就係「飽漢不知餓漢飢」，如此非常時期，仲要「僱員及僱主有商有量」，你話係唔係癡人說夢？

庸官抗疫無能，懲罰全民！依家疫情持續嚴峻，好多基層手停口停，全城要求財爺派錢之聲此起彼落，洶湧如決堤浪潮，財爺如有觀音之一念慈悲，理應義無反顧，速速派錢，唔單止係「齊齊消費，帶旺經濟」，係拯救基層市民於水深火熱中！