世界視線：金正恩火中取栗　密集射彈促談判

北韓在新年的一個月內，密集進行了7次導彈試射，在北京即將舉行冬奧之前，成功吸引了注意力。7次試射的導彈範圍，由高超音速彈道導彈、巡航導彈、火車移動平台發射導彈至中程彈道導彈，對外展示了北韓導彈技術的突飛猛進，也展示了北韓為突破聯合國經濟制裁而「火中取栗」的外交手段。

北韓因進行多次核試及試射洲際彈道導彈，而遭到聯合國經濟制裁。2018至2019年北韓領袖金正恩曾與時任美國總統特朗普舉行兩輪峰會，試圖取消針對北韓民生的禁令。但自從「特金會」不歡而散後，朝鮮半島局勢一直處於僵持狀態。尤其是新冠疫情爆發，北韓第一時間採取鎖國政策，以防病毒入侵。雖然外界對北韓內部情況知之甚少，但疫情再加上禁運，顯然會對北韓經濟構成沉重壓力。爭取解除禁令，自然成為平壤政府的首要外交目標。

另一方面，北京即將於春節後舉行冬季奧運會，而3月南韓又將舉行大選。如果北韓在此期間試射導彈對外示威，不僅會破壞中朝關係，也會刺激南韓民間的反朝情緒，從而令南韓總統選舉出現不利於北韓的結局。因此，今年一月也就成為北韓對外展示武力，並提出訴求的重要空窗期。

對於北韓的舉動，美方官員已做出了試探性回應，呼籲朝方在無任何前設條件下，重啟半島無核化談判。日美韓三國外長亦即將於二月中旬在夏威夷舉行外長會議，這也是日本岸田內閣執政以來，首次由林芳正以外相身份赴會，也可能是南韓文在寅政府在大選前，最後一次派外長鄭義溶赴會。此次會議將為拜登政府確定對朝下一步動作鋪路。

由於目前拜登政府正全力處理烏克蘭局勢，而北韓的示威行動估計在春節前後也會暫告一段落。但至冬奧結束後，北韓估計會對美國提出更為明確的要求，包括要求解除部分經濟制裁。如果拜登政府選擇強硬回應，就不排除北韓會進行洲際彈道導彈試射，甚至是重啟核試，這將給區內各國帶來新的挑戰。尤其是南韓文在寅政府，如不能在三月前促成美朝向和平談判的方向邁進，則顯然會危及執政黨選情。