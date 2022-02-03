全球的國際金融中心按24小時運作，是紐約、倫敦和亞洲的香港與新加坡之爭。而按國際性而言，紐約是美國勢力，倫敦是英國勢力，二者亦分別夾帶離岸的金融中心成兩大體系。

其中倫敦因英國勢弱，只靠帝國歷史關係拉攏前殖民地等，但背靠歐洲。可脫歐之後，法蘭克福與之競爭力大增，歐盟亦故意貶倫敦扶法蘭克福。而近年英國外交依附美國，與不少前殖民地為敵。添上美國制裁，這方面的資金流入減少。而普京在俄羅斯崛起，原來俄羅斯貪腐的資金流入亦減。倫敦在歐洲的國際金融中心地位備受衝擊，此所以倫敦曾寄望作中國人民幣離岸中心，以重複1958年作為美元離岸中心的作用，挽救其下落的地位，故而英國與中國的關係一直頗為含糊。不過約翰遜政府為了加強跟隨美國，開始公開仇視中國。且對俄羅斯突加制裁，揚言出兵，為虎作倀。英國勢弱卻捨不了大國的身份與聲勢，力之不及便要依附美國，從美國的盟國，降為附庸，在國際上已無大國形象。因此，其作為國際金融中心功能必受影響。若國際形勢續變，中國、俄羅斯、歐盟，乃至伊朗、沙特阿拉伯等中東國家都捨倫敦不去，倫敦不易保其全球和歐洲時區最大的國際金融中心地位，日不落帝國正在隨日沒落。

際此時機，香港應奮力發展國際金融中心作用。一是借中國與東盟的RCEP關係，和東盟作為中國最大貿易夥伴之趨勢，爭奪內地與東盟資本來港。亦可與馬來西亞、印尼合作發展伊斯蘭金融。二是深耕一帶一路國家，用人民幣結算方法引導它們在港發行人民幣財務工具。與內地資本合作，並倣效倫敦，建設配套的服務，包括大量引進它們的學生留學和網羅人才，開拓關係，推展一帶一路國家的有關研究。三是借中概股從美回流，擴大香港的金融市場，不單只是股市，而是形成內地企業對外業務的海外總部、離岸中心，使香港成為中國內地企業集中向外擴展，和與外國企業交易談判的基地。四是進一步發展香港財富管理中心功能，不再單純針對內地的家族資本、私募基金，而是擴及至東盟和一帶一路國家，甚至可拉攏倫敦的老牌金融機構來港發展。

這樣發展，既助香港經濟提升、擴展，也助中國的金融國際化，扭轉國際方面的弱勢，戰略意義重大。新一屆特區政府可全力出擊。