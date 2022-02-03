中國駐美大使秦剛日前空前坦率地對美國媒體說，如果美國鼓勵「台獨」，最終會引起中美兩國的軍事衝突，秦剛還首次形容台灣問題是中美之間的火藥桶。秦剛說，台灣問題是中美關係最大的火藥桶，如果台灣當局藉美國壯膽繼續走向「台獨」，將導致中美兩個大國出現軍事衝突。

過往北京警告美國「台灣問題」不得亂觸碰是說，台灣問題是中國的「核心利益」，而「核心利益」中國是絕不容許任何國家染指觸碰的，中國是不惜一切代價守護的。現在根據最新形勢，北京把台灣問題的嚴峻性提高了，因為美國不斷硬碰中國的「核心利益」，這個問題已經成了火藥桶，大凡火藥桶就是裝滿了火藥，一旦爆炸就威力極大。秦剛用火藥桶來形容台灣問題，就是要警告美國，中美一旦兩個大國發生軍事衝突，規模一定不小，後果極為嚴重。

這兩年，大陸為了完成統一大業、粉碎「台獨」圖謀、不惜動武的態度極之鮮明，而且有了連串的規模不斷擴大、密度頗高的軍事動作，不但是軍演，而且是近萬架次的軍機飛抵台灣西南空域；大陸航母及各式軍艦穿行游弋台灣海峽、巴士海峽和東海，對台灣擺出夾擊之勢。解放軍的這些動作，是在為武統台灣做準備十分明顯，絕非「武嚇」而已，只是北京從來不和美國直截了當的談中美會為台灣問題「大國軍事衝突」。

美國則一直對此「裝傻充愣」，以為大陸不敢攤開了和美國講開戰，以為美國對北京武統台灣還有甚麼威懾力，於是不斷地在台海及一切可對中國有威脅的地方展示武力，以為如此這般就能嚇退大陸。北京過去不講，是因為時機未到；現在講了，是因為時機到了，逐漸成熟了，若不明明白白的警告美國，它還真不知甚麼是中國為了保衞「核心利益」、為了粉碎「台獨」會不惜一切代價，還真要明明白白的警告美國，在台灣問題上是惹不得大陸的，惹翻了是不好收場的。