中國駐美大使秦剛日前在接受美國媒體訪問時警告，台灣問題是中美之間最大的火藥桶，美國支持台獨可能導致中美爆發軍事衝突。這番直言不諱的表態引起西方廣泛關注，被認為是「相當重要的信號」。沒錯，過去中方往往用「玩火」等籠統措詞批評美國打「台灣牌」，很少直接提到「軍事衝突」，今次秦剛對美方強硬表態，既是重要信號，更是明顯警告。

台灣問題關乎中國核心利益，沒有任何妥協退讓餘地，為了維護國家主權和領土完整而不惜一戰，這是北京一貫立場，其決心和能力是毋庸置疑的。而對美國來說，台灣只是一個棋子或者說重要棋子，並不是其核心利益，不可能為此而捲入一場毫無勝算的戰爭。正如烏克蘭問題一樣，美國志在煽風點火，根本不敢與俄羅斯爆發軍事衝突。

過去中方在台灣問題上就是因為太過溫良恭儉讓，以致陷入被動，終於被美方逼到牆角，才不得不強硬表態。如果美方能意識到「軍事衝突」的危險而有所收斂，這樣對大家都好，否則只能迫使中方提前武力統一，到時候美方想阻擋也阻擋不了。美國智庫承認，在「航母殺手」的中國東風系列導彈面前，美軍航母很難安全進入中國海岸1,500公里內。

對此，台灣當局必須有清醒的認識，不要以為有美國撐腰就可以實現台獨，更不必以為購買幾架美國軍機就可以抗衡大陸。美國《國家利益》雜誌說得很坦白，台灣可能會因為購買F16軍機而後悔。理由很簡單，即使66架F16軍機全部交付，加上各種老舊機型，台灣總共也只有約400架軍機，既無法與大陸數以千計軍機相提並論，更無法對抗大陸第5代隱形戰鬥機。再說，一旦兩岸開戰，台灣機場勢必遭受導彈密集攻擊，「首戰即終戰」，到底有多少台灣軍機能幸存下來，實在令人懷疑。

早在2005年陳水扁還在任上時，他就承認台獨做不到。當時大陸綜合實力和軍事實力遠遠不如今天，陳水扁尚且明白台獨是死路一條，現在更不用說。蔡英文當局不斷挑釁大陸，底氣從何而來？如果她真的有自信，何必隔三差五演習逃生？台灣老百姓又能逃到哪裏？與其發白日夢，不如面對現實，無論台灣購買多少美國軍火，都無法與大陸抗衡，既然如此，何不將這些錢用來發展經濟改善民生？