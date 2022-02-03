本文見報翌日是大年初四，林鄭事先張揚當日要大規模放寬防疫措施「唔使旨意」，但或可作出微調。疫情來到今天遍地開花，已不是食肆晚市禁堂食便能解決，與其次次都拿飲食業祭旗，連新春黃金檔期都泡湯，何不趁年初四「微調」讓食肆經營至晚上8點？只要這個政府不是堅決與民為敵，實在無不答應之理。

有關建議，港大醫學院院長梁卓偉已提過，證明專家都覺得禁晚市堂食對防疫幫助不大，只是港府不聽，但只要一些堅離地官員行入商場走一圈，當知禁聚令根本無法減少人流。不但商場人山人海，商場內的中式食肆亦早已取消「落場」時間，讓顧客一直吃到6點鐘，不少市民為遷就禁堂食措施，惟有提早4、5點吃晚飯。明知如此折騰，何不放寬讓業界和市民有餐安樂茶飯食吓？

再說就是被禁營業的表列處所。誠然，疫情在爆發初期，的確有些個案從美容院發生，但隨着經歷數波疫情衝擊，美容院早已做好防疫措施，基本上再無確診者與美容院有關。偏偏港府做甚麼都只知一刀切，結果玩死奉公守法的業界。另一方面，港府容許市民在戶外做劇烈運動可不用戴口罩，卻又不准健身中心復業，其實健身中心為了符合防疫要求，很多都已加設空氣淨化機和提升換氣設備，其播疫風險跟在戶外不戴罩運動相比，到底又高了多少？

更不必說，戲院業和電影業吊鹽水。以往農曆新年是賀歲片的天下，但疫情肆虐，戲院連續兩個新年被迫關閉，損失慘重。目前進入戲院的觀眾必須戴口罩，亦不准進食，只要政府再規定售票座位保持距離，復業根本無問題。反觀港府乜都禁，連年宵花市都取消，結果旺角花墟萬頭攢動，人流更加集中，這樣防疫只會弄巧成拙。