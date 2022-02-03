車公廟內的大元帥巍巍高座，每年為香港的前景指點迷津，賜予的籤文不單止是預言，更多的是警示和勸誡。在辛丑牛年，車公老爺賜予第45籤，內文曰：「下手須教一酌先，世情局面苦徒然；積薪歷火非無事，識者能知火未燃。」

一般人認為籤中「歷火」二字，應是「厝火」之誤，意思指放置火種。這支籤是提醒香港政府，也提醒香港人，應該防患於未然。在大堆柴薪上放下火種，即使今天沒問題，早晚也會鬧出事，是智者的，就應該早作籌謀。

可惜，特區管治班子面對新冠疫情，確有很多未盡善處，在外防病毒輸入一事上，過於輕率，平白讓航空公司的機組人員將變種病毒Omicron傳入香港。如今的新一波疫情，還不知要到何日方休。

部分市民亦是失缺前瞻能力，牛年的上半年，很多人信誓旦旦，說絕不會接種疫苗，踏入冬季，眼見疫患重燃，又匆匆趕去排隊打針。如今據說很多注射站已經爆滿，預約者要等兩、三星期之久。車大元帥真可謂明眼洞視，早在年初就預見到，香港人會有「臨急抱佛腳」的這一幕。

今年的車公籤，大元帥對香港運勢的預示是：「人扳高處求真果，我向低邊拾芥薑；媚奧不如去媚灶，莫教涉獵逞英豪。」根據古人的理解，奧神在高，灶神在低，但籤文勸喻人與其向奧神獻媚，不如好好對待廚房中的灶神，捨近而圖遠，大可不必。

綜合全籤意思，是鼓勵香港人要穩打穩紮，切忌好高騖遠。籤文中尤其教人不要「逞英豪」，這三個字最可圈可點。大抵是提醒特區的管治者，一味自以為「好打得」是沒用的，做事還是該腳踏實地才好。