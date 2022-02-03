香港爆發第5波新冠疫情至今已逾一個月，港府推行抗疫措施仍漏洞多多，專家又言人人殊，市民無所適從，更有專家質疑「清零」不切實際，須考慮「與病毒共存」。筆者認為，香港是否改變目前做法，要先思考3個現實問題：是否願見大量體弱長者因染新冠重病而死？醫療系統有沒有承載大量患者的能力？兩地通關無望，市民願見？

第一，疫苗接種計劃去年2月底展開，截至目前仍有逾百萬市民未接種第一針疫苗，特別是有約50萬名70歲或以上長者未接種第一劑，倘若不幸感染，引發重症或死亡的機會比已接種的高出多倍。疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆警告，最壞情況是有一、兩萬名長者染疫死亡。「共存」背後所隱含的社會代價，就是許多未有打針的長者和體弱人士會死亡，這種情況是市民不願見到的。

第二，本港醫護人手嚴重短缺，公營醫療系統超出臨界點，專科服務輪候時間頗長，部分需求殷切的服務輪候時間更達3年之久，醫護人員疲於奔命。Omicron變種病毒勢不可擋，香港確診個案飆升，醫療系統沒有能力承載大量患者。

第三，市民經歷了第3個疫下農曆新年，受盡停業停工停課、圍封之苦，恢復通關的「九九十十」之論已無影無蹤。內地要求「動態清零」，香港改變策略會通關無望，社會不能接受。

可見今日香港並沒有條件談「與病毒共存」。其實暫無其他國家能做到如中國的抗疫工作，香港要打好這場抗疫戰，須有「戰時思維」，堅定配合「動態清零」策略，市民亦應盡快接種疫苗，互諒互讓，定能苦盡甘來，送牛迎虎，驅走瘟疫，讓一切復常。