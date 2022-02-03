虎年大年初三，人稱「赤口」，俗例人們宜減少拜年免生齟齬，但最宜痛罵漢奸，更要大罵為漢奸脫困的跑腿和蒼蠅。不罵，國家和世界都不得清明，黑白是非不能分清。

話說牛年收爐之日，香港兩個不甘寂寞的政治華洋和尚，一為曾任議員的聖公會馮智活牧師，一位天主教專搞政治甘浩望神父，向政府請願，宣稱向同是天主教教徒的特首，遞交由基督教領袖組成的國際聯盟發起、包括環球天主教及基督教領袖的聯署信，籲林鄭在農曆新年特赦黎智英為首及被囚禁的政治人物，作為中國新年特赦的一部分。

聯署信特別關照漢奸黎智英，其他人都是陪襯。「全球為香港祈禱運動」發放的新聞稿，點名黎智英「如果根據香港備受爭議的《港區國安法》而被判勾結外國勢力，可能面臨終身監禁」；對華政策跨國議會聯盟（IPAC）成員、英國聖奧爾班主教艾倫‧史密斯在信中說：「面臨終身監禁的威脅，是一種可怕的不公。」真是自暴其醜，反證勾結外國勢力的黎智英，必須被嚴肅追究罪責的重要性。

首先，在中國歷史上，從沒有對漢奸特赦的寬恕習慣。被稱得上為漢之奸者，定必罪大惡極、惡貫滿盈，試問漢奸汪精衛可以特赦嗎？

其次，黎智英觸犯國安法的嚴重罪行尚未開審，宣稱天主教、基督教的掛着宗教招牌的國際政治組織，便粗暴干涉中國內政，插手香港事務，影響司法公正，本已是違反國際法之舉。

再者，若要拯救黎智英的話，不如叫黎立即老實承認歷年罪行，和盤托出賣身投靠美國中央情報局所幹過的所有見不得人的勾當，交代所有曾牽涉及反中亂港和黑暴顛覆的人和事。那末，才有可能求得「坦白從寬，抗拒從嚴」的審判後，可能寬大處理。