讀前輩雜文，知道「三反五反」時，長沙卷煙廠出過一種「打虎牌」香煙，盒皮上印着打虎英雄武松嘅形象。「三反」、「五反」運動是1951至1952年，毛澤東展開的兩場以「反腐敗」、「反貪污」等為名義嘅政治運動。運動期間較為著名嘅口號包括「打老虎」、「打蒼蠅」。事實上，「老虎蒼蠅一起打」已經成為新時代全面從嚴治黨和反腐敗鬥爭的一項重要經驗，也成了深入人心嘅鐵腕反腐標誌之一。

老虎無疑是萬獸之王，猛虎長鳴，則大風四起，都真係幾有威勢。《水滸傳》寫武松「讀了印信榜文，方知端的有虎，欲待轉身再回酒店裏來」；可見即使係「打虎英雄」，都唔係想去攞個一千貫賞錢，可以的話寧願避之！老虎這山君真的不好惹！否則也不會有「苛政猛於虎」之說如此深入民心。

之不過，景陽岡上早已冇老虎，皆因人類砍林伐樹，城鄉巨變，野豬都冇地匿，更何況老虎？全球野生虎據云約只有4,000隻，係非常瀕危動物！本報話畀大家知本港昔日曾有老虎出沒，動植物公園更曾飼養老虎。原來1915年，上水龍躍頭一帶驚見虎蹤，警員上山巡視及獵虎期間，老虎咬斃兩名警員；最終老虎被其他警員用槍擊斃，虎頭獲保存並製成標本，現放警隊博物館作收藏。

前輩感嘆，如今嘅老虎都係動物園繁殖出來，用狗媽嘅奶餵大，又經過「萬物之靈」嘅長期訓練，已變得呆頭呆腦，據講見到鵝都會走夾唔抖！佢哋早已喪失傲嘯山林嘅本性，安居鐵籠，並不想「出於柙」去追求自由了！虎屬貓科動物，有人說那麼「虎年」也就是「貓年」；貓很驕傲，因佢知道，人與貓之間，根本冇可能了解，索性慳番啖氣多瞓覺！現實殘酷，起碼尋夢有夢想，不亦樂乎？