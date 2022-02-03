俗話說：「年比天大。」農曆新年，是中國人最重要的節日。無論漂泊天涯海角，無論貧窮富貴，「有錢沒錢，回家過年」，在除夕之夜合家團聚，是中國人最樸素也最執着的願望。而今年，又有億萬老百姓無奈天各一方，無法團圓。

造成這一切的原因，在於地方官吏對於疫情防控層層加碼，僵化執行。河南鄲城縣縣長首創漢語歷史上破天荒的「惡意返鄉」一詞，對返鄉者先隔離再拘留。余光中筆下，「鄉愁是一張窄窄的船票」，如今變成「一張大大的傳票」。哈爾濱將來自低風險區域的返鄉旅客也強制阻攔在火車站不許出站，迫令原路返回，無奈之下，返鄉者與親人已近在咫尺也只得灑淚而別。這種就地遣返可是以往反華分子才能「享受的待遇」，如今竟用在百姓身上。西安此前更是由於硬性隔離封控，令孕婦無法入院而流產、病人被拖延致死、百姓餓餒在家嗷嗷待哺。

不誇張地說，這些防控措施已到了慘無人道的地步。疫情防控，本無可厚非，而中國老百姓已堪稱是世界上最為順從配合的群體。但無恥官僚為了權力官位，無所不用其極，一再層層加碼。疫情防控本為了百姓安樂，而現實中卻鬧得雞飛狗跳，百姓顛沛流離，妻離子散。實屬因噎廢食，本末倒置。

總體來看，愈是落後保守的地區，如東北、西北、中原，防控舉措愈冷血僵化；而江浙閩粵等經濟發達省份，則比較人性化、靈活化。這反過來又可以解釋區域發展差異的內在邏輯。就如東北，因為人才流失、經濟塌陷，近幾年天天喊口號要招賢納士、留住人才。但從強制遣返這件事窺斑見豹，就將當地的營商環境、治理水平、官場生態暴露無遺。就連歸心似箭、眷戀故鄉的返鄉人都冷漠地拒之門外，竟然還鼓吹要聚天下英才而用之，豈非癡人說夢？

其實，諸如「惡意返鄉」雖是新發明，但這種冷血思維則並非新事物，而是根深柢固。60多年前大躍進時期，河南餓死成百上千萬人，官員出動軍警封鎖，寧可讓農民困在當地活活餓死，也不許外出討生路，以免影響政績形象。那麼，如今「惡意返鄉」，也就絲毫不奇怪了。說到底，官員對於權力的癡迷，對於官位的貪戀，已經走火入魔。為了升官發財，毫無人性人情底線，罔顧生命，不惜犧牲百姓的一切。

為甚麼官僚膽敢如此隨心所欲，肆意妄為？因為百姓毫無監督權利，只能任人宰割。加碼政策也並非防疫獨有，而是已經彌散在方方面面。為了營造所謂國際都市形象，就對街頭攤販盡數驅趕取締；為了金融防控，就對中小企業搞信貸一刀切叫停；為了減排降碳，就一再提高標準，拉閘限電；教育培訓產業連根剷除。總之，好大喜功，急功近利，不顧百姓生計無着，靠百姓的血淚染紅自己的「紅頂子」。但古往今來，酷吏又有幾個有好下場？兔死狗烹的戲碼還好嗎？