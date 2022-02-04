正論：港府防疫若做足　何需公帑把針谷

「天下熙熙，皆為利來；天下攘攘，皆為利往。」意指天下人忙碌奔波，不過為了各自的利益。港府施政要權衡各方利害，市民心中當然也有自己一套天秤。眼見疫情一發不可收拾，港府一籌莫展，連日來各路英雄盡出，紛紛為港府出謀獻策，其中有專家提出以金錢作為誘因，以提高長者的疫苗接種率。誠然，金錢或足以動搖市民的天秤，但港府防疫若然能果斷迅速、對症下藥，何需在谷針一事上動用大量公帑，倒不如用來挽救經已疲憊不堪的本港經濟。

在第5波疫情爆發前夕，港府自以為防疫有成，便驕傲自滿，不聽本報及各方規勸，偏袒縱容國泰，同時關閉大部分疫苗接種中心；本輪疫情爆發初期，港府又歸咎於疫苗接種率不足，以預告實施「疫苗氣泡」作為手段，試圖強行谷針。「疫苗氣泡」無疑觸動了一眾打工仔的利益，一時間，各大接種中心的預約爆滿，本港疫苗接種率也因而急增。對於極少外出用膳，甚至可以足不出戶的長者而言，「疫苗氣泡」影響甚微，比起到人頭湧湧的接種中心內排隊輪候，倒不如安坐家中等待疫情過去；尤其現時社區疫苗接種中心僅餘12間，長者要打針，難免舟車勞頓。

眼見港府用硬不成，坊間開始出現不同聲音，有的認為要進一步擴大「疫苗氣泡」至公共交通工具，有的則提出要軟硬兼施，以額外發放生果金等方式，利誘長者接種。然而港府始終未能揣摩市民的心思，釋除港人對疫苗的疑慮，才是接種率持續偏低的真正原因。

對於不少港人、尤其長者而言，疫苗帶來的副作用一直是最大憂慮。況且，隨着接種人數持續增加，接種後死亡的個案也不斷上升；在同一時間內，本港確診人數雖然直線飆升，卻已數個月未見死亡病例，自然動搖長者的決心。其次，接種中心數量不足，不少長者要跨區接種，加上現時疫情嚴峻，接種中心人流密集也是隱憂。最重要的是，既然港府決心「動態清零」，長者當然不願冒各種風險，去接種疫苗；畢竟歐美等國的高接種率，更大程度源於政府「與病毒共存」的方針，市民無可奈何，只能自保。

話說回來，疫苗只是讓市民自身多一重保護，好比現時天氣寒冷，出街時多穿一件保暖內衣；然而，「動態清零」才是真正的棉襖羽絨，港府一日不能有效遏止疫情，市民單靠保暖內衣便上街，又如何不凍病呢？現時疫情火苗四起，眾多傳播鏈的源頭、傳播途徑都未能確定，疫情拐點遙不可見；港府的防疫禁令又仿似「七傷拳」，未見其利先受其害，本港經濟遭受重創，堪如「經脈盡毀」，新增病例依舊大量湧現，港府何時才反思自身「練錯功」，承認「走火入魔」呢？

在港府渾渾噩噩，不知何謂「動態清零」的同時，神州大地已一再展現「清零」的威力。與本港接近同期爆發的陝西、河南等地，疫情早已結束，較香港更遲爆發的浙江杭州，疫情也已受控。港府何時才願意放下無謂的執着，向中央求援，何中央舉一國之力，助本港練成「動態清零」呢？