功夫茶：兩男子逃捕墮斃　新正頭開年慘劇

新年流流，冷雨陰寒，市面一片淒清，根本完全感覺唔到有一點喜氣洋洋嘅過年氛圍！尋日初三赤口，自古流傳係凶日，容易有口角之爭，是以一般都唔出門拜年！何況今個新正頭，疫情愈爆愈勁！居民忙於寒風中排隊檢測，心情灰爆仲話拜年？

各位，香港怪事連連，早前功夫茶已經話怪事日日有，今年特別多，成副棺材都會失驚無神咁滑跌馬路，奇災異象似撞邪！果不其然，新正頭開年就發生慘劇——死得人多！認真大吉利是！庸官防疫無能，害慘全民，正如有論者指出，一橋之隔嘅澳門冇混亂，深圳更是生活安定，香港卻似撞邪，諸事不順，顯然已非「福地」，正應了一句老話：莫笑他人穿破衣，十年河東轉河西！都咪話唔閉翳！

嗱！大年初二傍晚6時多，東九龍總區重案組根據線報，突擊搜查觀塘駿業街一工廈非法釣魚機賭檔。據了解，探員擬破門入單位之際，單位內有兩名分別姓黃及姓蔡男子，前者46歲，後者58歲，兩男疑為逃避追捕，慌不擇路，竟爬出廁所窗口外。探員從廁所窗口一窺究竟，發現兩人正沿水渠向下爬，惟期間意外失手，由10樓墮下，倒臥工廈對開餐廳天井位置並重創；其後送院搶救無效不治。開年有血光之災都已經唔老利，何況一死兩件？「棺材滑落事件」咪話唔邪門！大家求春融麗日，疫情快終結，睇怕都要祈求出入平安，唔好無喇喇整撻瘌！

消息指，涉案賭檔曾經被警方搗破後死灰復燃，上次警方冚賭行動發生於去年12月中旬，觀塘警區共出動近百警力，於區內展開代號「勇爵」行動，搜查多處地點，搗破3個非法賭檔並破獲兩個毒窟，共拘捕46人。黃賭毒向來關係密切，係社會治安嘅計時炸彈，何以除之不盡？永遠春風吹又生？

事實上，早有論者指出，疫情下政府忙於防疫，日日圍封夜夜強檢，不法分子嘅氣燄因而壯大，不停開設非法場所如賭檔、酒吧、毒窟以增加收入。呢，若然有人曾到訪呢類場所而被檢測染疫，礙於法律問題，確診者有機會隱瞞行蹤，令有關部門難以追蹤其密切接觸者，社區傳播鏈恐難以切斷，不法場所最終演變成播毒源頭。

功夫茶亦一大早指出非法賭檔、樓上吧根本就不應存在，一間也嫌多！佢哋係藏污納垢大本營；上述逃捕墮斃兩人，據悉均有案底，姓蔡為賭檔負責人，黃則涉嫌違反監管令被通緝。要言之，警方除惡要務盡，否則必養癰為患！呢，尋日赤口不是又有和勝和等黑幫喺荃灣工廈樓上單位械鬥嗎？今次冇死人只係好彩！