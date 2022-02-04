世界視線：海灣國家不合拍　拜登拉攏卡塔爾

美國總統拜登周一在白宮接見到訪的卡塔爾國王塔米，表示卡塔爾將成為美國在北約以外最主要的盟友。拜登對塔米付以重託，也釋出了一個潛台詞，亦即美國與其傳統上最主要的中東盟友沙特阿拉伯已經疏離。

卡塔爾對於美國而言確實存在重要的戰略價值，去年8月拜登政府從阿富汗撤軍時，就是以美軍設在卡塔爾的空軍基地為中轉站。美國國務卿布林肯為此特地於去年9月訪問卡塔爾首都多哈，向塔米表達感謝。在外交層面上，卡塔爾與伊朗及阿富汗都保持了一定接觸，可以充當美國在有關領域的中間人。

卡塔爾同時還是全球最大的天然氣出產國之一。當前烏克蘭局勢緊張，俄羅斯對歐洲天然氣供應隨時可能被切斷。塔米此番訪問白宮的一項主要議題，就是如何取代俄羅斯向歐洲輸氣。當然，對於拜登來說還有一項更為務實的工作，就是向卡塔爾推銷波音客、貨飛機。拜登在記者會上特別強調，這將為美國創造數萬個高薪就業崗位。

然而，白宮的盛情款待卻難掩中東局勢的大變化。拜登上任後與最主要中東盟國沙特的王儲穆罕默德‧薩勒曼關係不佳，而在全球出現石油供應短缺而導致美國通脹上升時，沙特為首的石油輸出國組織成員，也沒有按照拜登的意願增加石油產出。這使得拜登非常不滿，更曾警告沙特等國會承擔後果。

不僅如此，在美國全力推動全球外交杯葛北京冬奧之際，沙特、巴林、科威特、阿曼等海灣四國外長卻於上月中一同訪華。與此同時，伊朗、土耳其外長亦同一時間現身中國，不約而同與北京商討加強經貿合作。如果中東六國都與中國簽訂自貿協議，顯然會引起美國的警惕。

拜登針對美國與卡塔爾關係的高調發言，顯然是針對中東國家訪華做出的反應。問題是卡塔爾地少人稀，總人口不過300萬，即使獲得美國的全力支持，在中東的地位難以與沙特相比。早在2017年，沙特等國便因不滿卡塔爾的外交政策，而杯葛及禁運該國3年。因此，當塔米接受拜登的款待之際，亦難免會仔細評估成為美國在中東的代言人，會否令卡塔爾得不償失。