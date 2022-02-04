新一屆的特首選舉會是怎樣？是新人上台，抑或舊人連任？是誰人擔當，香港還是發展無望？抑或無論誰人出任，中央政府的監督與加持可使香港再出發？

港人高度自治，行政主導，是既定政策，亦與一國兩制相符，問題是重形式，抑或重實際？港人高度自治，哪些是港人？按政策初心是包括久住香港的港人，不必盡是漢族，但對港人的國籍還有商議之處。永久居民可包括在內，轉換外國籍便要重新申請永久居留。香港也因此不應與內地體制看齊。要就香港社會政治的特殊性（眾多外國人）來釐定自治的範圍。再者，自治與行政主導，相關亦可相悖，在於主導的行政，是否可代表香港民眾，有足夠的法理道德代港人民眾主政。抑或是如一些說法，是政務官專政，或大資本家代理人當權？若是後兩者，行政主導便會是顛覆港人自治。

要求愛國愛港者才可主政，是解決問題的一個方法，卻保證不足。一是誰都可號稱，宣誓為愛國愛港者，真實是否如此，要聽其言，觀其行。二是愛國愛港者若無德無才，也可破壞香港的體制與發展。即使愛國愛港，學識不足，能力不夠，不能用人，結果仍是打擊而非建設，在社會內產生猜忌與懷疑。回歸第25年，中央政府與香港社會好應認真回顧、吸取教訓。在新的25年再出發裏，真正做到民心回歸，為國家作出與內地不同的貢獻。

反思第一步是要去殖民地化，把被英國人欺騙留下的殖民體制篩選。例如行政主導不是政務官壟斷決策。行政制度要重新檢查，適當改革。特首與行政主導要有知識的監督，如重設中央政策組，作為特首施政的顧問，以廣徵社會意見為基礎，各個主要行政部門亦要設科研單位輔政。這是從根本上把19世紀的殖民地政體現代化。除此之外，又如政府行政部門要知識化，以此來打擊官僚化的流弊。立法會也要知識化，好代表社會立法和監察行政。新一屆政府要成立行政和施政體系改革的委員會。

以此來看特首，便是他本身便要願意學習，肯落基層調研。尊重但不迷信專業主張，廣聽意見，並願了解海內外的體制與改革。在施政不斷加入新理念、新的政策選擇。後者便是要新特首了解內地、學習國外，不能把殖民地原來體制當作是祖宗家法，抗拒更變。