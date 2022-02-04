推出《港區國安法》，落實中央全面管治權，由亂而治，香港撥亂反正再出發，這是一個長期的歷史任務。以「一國兩制」50年不變而論，還有25年，這個歷史任務要做幾項工作。

一是強而有力的平息黑暴，迅速扭轉局面，抓捕和司法處理大大小小的黑暴分子，挑出黑暴的後台、金主及指揮者；二是深挖、細找反中亂港潛藏在各方面的勢力、無間道、港英餘孽；三是推動司法、立法、行政、教育及文化等上層建築領域各方面的改革，通過改革解決香港深層次的結構性矛盾，重塑「一國兩制、港人治港、高度自治」的面貌。

四是理直氣壯的宣傳愛國主義，學校方面毫無保留的推行愛國主義教育，清除殖民主義茶垢；五是港府的施政方向要明確——香港的前途和未來在於融入國家發展大局和納入國家治理體系，這是香港唯一正確的選擇，這是香港實施「一國兩制」是中國特色社會主義的有機組成和必然構成，香港要和中華民族的復興同呼吸、共命運；六是對一切「致亂」因素、反中亂港潛勢力，保持長期警惕和壓制，冒頭就打。

這些工作要同時展開，也正在展開。相對較易的是，平息黑暴、抓捕和司法處理與黑暴有關之人，這件事不用很長的時間，剩下的事情都是長期任務。其中，上層建築領域各方面的改革最難，尤其是司法領域的改革是難中之難。

現在，立法領域的改革已經通過選舉方法的改變，初見成效，可以保證反中亂港勢力不可能通過選舉，搶奪立法領域的權力，搞攬炒、搞顏色革命。行政領域的改革，主要是公務員、公職人員的體制和用人要補齊短板，實施國家用人之道——政治上和能力上德才兼備，公務員和公職人員要打破原有的「港人治港」的封閉圈圈，內地政治精英和管治人才應當入局。現在，最難的是司法領域——內部，改革力量嚴重不足；外部，中央似無從下手。