香港疫情持續兩年，依然不知何日才是了局，社會逐漸出現抗疫疲勞，不少人包括某些專家不斷鼓吹倣效歐美國家「與病毒共存」，更質疑內地「動態清零」政策。實際上，歐美國家正是因為抗疫失敗，才拿「與病毒共存」遮羞，而共存的結果是疫情進一步失控，感染病例和死亡人數急增。反觀內地堅持動態清零，即使出現疫情，也能迅速扼殺於萌芽狀態，感染病例和死亡人數得以一直維持低位。孰優孰劣，答案顯而易見，香港有何理由不學習內地成功經驗，反而跟隨歐美失敗經驗？

西方政客開口自由人權，閉口普世價值，其實他們正是最不重視人權、最沒有道德的典型。新冠病歿者絕大多數是長者和弱勢群體，政客們根本不在乎，反而可能心中竊喜，因為長者和弱勢群體減少一些，正好可以減輕社會福利負擔，這也許才是他們最想得到的結果，也正是他們採取「與病毒共存」的真正目的。西方視人命如草芥，還好意思以人權判官自居，百般抹黑中國，可謂無恥到了極點。

那些鼓吹倣效歐美與病毒共存者不妨捫心自問，如果香港也出現大規模爆發，感染率和死亡率追上美國，有上百萬人染疫、數萬人病歿，他們可以接受嗎？如果當中包括他們的親人，他們也可以接受嗎？澳洲正是因為與病毒共存，導致疫情再次失控，確診病例和死亡人數屢創新高，總理莫里森不得不承認對變種毒株Omicron的影響過於樂觀，原本期望在經濟和公共衞生之間取得平衡，沒想到病毒改變了規則，擾亂了供應鏈。

顯而易見，與病毒共存不僅帶來嚴重人命傷亡，而且造成嚴重經濟損失。雖然堅持動態清零同樣要付出代價，但代價相對較輕，最重要的是對民眾生命健康負責。有人刻意散布恐怖氣氛，聲稱港府繼續採取嚴格檢疫隔離措施的話，將損害香港國際金融中心地位，外資將會撤離云云。這分明是危言聳聽，自從《港區國安法》落實後，他們就不斷重複相關論調，本想欺人，結果變成自欺。

總而言之，兩害相權取其輕，在清零和共存之間，香港毫無疑問只能夠選擇前者。畢竟與內地恢復通關才是首要目標，而要達成目標，就必須跟隨內地動態清零的政策。只有恢復通關，打通經脈，理順供應鏈，刺激內循環，香港經濟才能起死回生。