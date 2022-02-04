新界鄉議局在大年初二為香港今年運程向車公求籤，求得38中籤：「人扳高處求真果，我向低邊拾芥薑；媚奧不如去媚灶，莫教涉獵逞英豪。」籤文寓意執政者不要好高騖遠，做事要腳踏實地。同日林鄭落區探訪檢測和抗疫人員，為他們打氣本是好事，但她不忘自吹抗疫有成效，更誇耀檢測各區污水是否呈陽性乃港府全球首創。問題是，檢測了污水又如何？疫情一樣一發不可收拾，這顯然不是值得自吹自擂的事。

當局昨日公布沙田區有15處污水樣本驗出病毒，包括多個屋苑、公共圖書館、康文署轄下泳池、體育館的清潔工及保安員等，均要接受強制檢測。惟該區就只有一個瀝源社區檢測中心，同一時間數以百計的人堆在一起等候，不但天寒地凍十分難耐，更不堪是檢測人手不足，有市民指排了近45分鐘仍未做到檢測，要是當中有人是帶菌者，會否增加播疫風險，想也想得到。

其實車公的籤文淺白易懂，執政者應懷着謙卑的心，有錯改之，無則加勉。無奈林鄭為人剛愎自用，對所有批評聽不入耳，一味自己讚自己，還要拿全球考第尾的美英等國家相比，認為香港抗疫比許多國家都好。但別說香港只是城市，就說要比也應該跟澳門、深圳和上海等城市比，林鄭真的覺得香港做得比這些地方都好才吹噓不遲。

醫管局高層已經明言，香港正處於大爆發前夕，疫情已到了危險水平，農曆新年後恐呈海嘯式大爆發。到底港府有何對策，官員語焉不詳，市民不清不楚，就連檢測中心都不足夠，往往要市民大排長龍。葵涌邨疫情爆到現在仍每日有確診，誰能保證不是當時數千人同一時間擠在一起檢測播毒所致？車公籤文警示港府彰彰明甚，但要是執政者置若罔聞，那真是神仙都難救矣！