近日香港疫患蔓延，全城繃緊神經，就連過農曆新年也不能開懷。面對新一波疫情，我們固然應該謹慎，但不必太過於擔心。過去兩年，獅子山腳下相對於其他地方，算是較安穩、平靜，人們習慣了在溫室度日，便不知外頭是人間何世。

筆者網絡通訊中的舊同學群組，天天有人發言，這兩星期疫情轉熾，有居於香港的組員表現得憂心忡忡。一位移居英國已久的組員聞訊，簡單地回應了一句，就使得香港幫的成員馬上釋懷，紛紛在版面上打出哈哈大笑的圖像，以示笑作一團。

住在英國的舊同學說：「香港每天的確診病人，論數目還比不上我現居這座大廈的確診者呢！但我們仍是如常生活。」哈哈！他說的也是。在香港，如果你居住的大廈出現一個確診者，大家便緊張到不得了，但在歐美好些地區，平均每家每戶都幾乎有人確診，人們早已麻木。

不過，點檢下來，我們仍是該遵從中央及特區政府的防疫政策，對疫情嚴防嚴控，方為上策。英國政府自以為高明，宣稱變種病毒的殺傷力已經減弱，便大幅度解除防疫禁令，此舉無異於把全國人民放在火爐上烤。你知道英倫三島，近日一天之中，可以有多人因染疫而亡嗎？答案是534人，這個數字創出了近一年的新高。

英國政府這邊廂聲稱疫情放緩，那邊廂死亡的人數卻攀上高位，這不是在糊弄民眾嗎？大不列顛一天要死534人，按人口比例計算，就等於香港的60人，這個代價港人絕對不願意付出。京港政府領導抗疫，當然不是算無遺策，但最起碼能珍視人命。因此，香港人只需要謹遵指示，就定能有效應對疫情，大可不必自製恐慌。