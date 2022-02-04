加拿大近日接連爆出與疫苗通行證有關的失威事，先有多名不滿強制接種新冠疫苗的貨車司機，從西部卑詩省前往首都渥太華示威，沿途不斷有人加入，示威人數逾5萬人，車龍長達72公里，總理杜魯多及家人據報基於安全理由從官邸撤離，轉往秘密地點，翌日更宣布確診新冠肺炎。此外，魁北克省政府日前「跪低」，撤銷擬向未打針人士徵收醫療保健費計劃。凡此種種，乃西方國家政要抗疫不力，只識一味谷針的自作孽，不值得同情。

杜魯多抗疫無能但中疫方面頗有天分，單是及時宣布染疫，避免了與浩浩蕩蕩的示威人潮正面交鋒，將狼狽出走的尷尬換成自律地遠離人群避免播疫，借疫遁也可以在支持者心目中加分，真是一門政治高深學問。杜氏在宣布確診的推特貼文中呼籲：「所有人，請接種疫苗及加強劑」，谷針說服力極為一般，卻凸顯了已打3針的他，充滿自嘲式的幽默感，總比宣布確診前怒斥示威者反科學、反政府、反社會，來得平易近人。那5萬名反對疫苗通行證的示威者就沒有此等機會了，因為迄今為止，仍未見有關於示威者中的爆疫新聞。

接種與抗疫究竟有何關係？看看加拿大人口逾3,800萬，染疫人數已破300萬，這個去年9月已有七成人口完成接種的國家，此前確診宗數最多也不過萬餘宗，但自去年12月下旬起，每日新增兩萬、3萬、4萬宗確診乃是等閒事，真不可謂不諷刺。難為魁北克省政府上月還提出向符合條件但未接種新冠疫苗的成人，每年徵收不低於614港元醫療保健費，遭當地在野黨批評做法形同向未打針者罰款。

如果疫苗能有效抗疫，向合資格而不打針者「罰款」，尚能理解，否則，被罰對象應是盲谷針的政客。