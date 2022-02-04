北京冬奧今日隆重開幕，本港派出3名運動員出戰，為歷屆之冠。香港於去年東奧取得歷史性佳績，全城振奮，社會更加支持體育發展，相信是次國際盛事亦為本港體育帶來新熱潮。

惟民政局於2002年的體育政策檢討報告，提出普及化、精英化、盛事化，至今未達預期，未來如何落實，須從長計議。

以普及化為例，現時本港體育設施不足，按《香港規劃標準與準則》建議的體育設施數目，與現有康文署提供數目作比較，全港現時欠缺263.3個羽毛球場、208.5個籃球場、11.8個體育館等，政府應檢視上述準則，完善設施規劃。當局可採用一地多用的原則增建設施，例如參考小西灣綜合大樓，其中2至4樓用作小西灣體育館等，確保地盡其用。而「體育及康樂設施五年計劃」中26個項目公布至今，僅有數項竣工，規劃興建期冗長情況必須糾正。

政府10年前成立「精英運動員發展基金」，培訓精英必須提供全方位支援，應更積極推動運動管理、科學和醫學，以全方位提升對健兒的支援。政府亦應增加體育課時，檢視課程架構，培養青少年做運動的習慣。此外，近年內地體育發展不斷突破，香港健兒應與更多優秀的內地運動員交流、切磋，從而提升水平。

除祝願冰雪運動選手於比賽創佳績，筆者期望政府能完善體育政策，落實成立「文化體育及旅遊局」，並把握與粵港澳合辦2025全運會的機會，發揮更多協同效應，令體育能薪火相傳。而冬奧場館「冰絲帶」、「冰立方」等全是綠色建築，低碳建設涵蓋綠色供電、節能綠建、新能源車等，凸顯祖國力爭碳中和的目標，願香港在碳中和工作上能同心低碳轉型，支持綠色復甦。