去歲牛年年廿八，解放軍海陸空三軍儀仗隊300多人，清晨7時首次在中區軍用碼頭舉行莊嚴隆重的升旗儀式。在國歌聲中，升起第一面五星旗，向全中國人民、向全港市民拜年，送上虎年虎虎生威的節日祝賀。

中國人民解放軍駐港部隊在香港回歸第25年春節前夕，在中區維港軍用碼頭的首次升旗儀式具有特別重要的歷史意義，既振軍紀，又揚國威，更象徵開啟香港的第二次回歸，必須徹底盪滌殖民地遺留的污泥濁水，開拓「港人治港」新篇章，融入國家民族復興的第二個百年發展大局。

曾幾何時，此地名金鐘添馬艦，又名皇后碼頭，是英帝國遠東海軍基地，英王室人員乘艦登岸，巡視英國殖民統治香港的耀武揚威起步點，所有歷任英帝派駐的港督都由此上岸，繼在大會堂對出的愛丁堡廣場舉行管治的上任儀式。個半世紀多的殖民地統治文化為馴服港人逆來順受，像催眠失智症，沒有半點愛國意識，讓人漸漸喪失民族感，更有無國家觀念無恥之徒，死攬皇后碼頭，名曰保育，實為英殖招魂，為虎作倀，死心塌地做「港獨」的炮灰，2016年旺角暴動和2019年的港版「顏色革命」黑色暴亂便是明證。

回歸25年後，解放軍在中區軍用碼頭升起鮮艷的五星旗，真是虎進甘來。在「一國」的主權下，行「兩制」的和平回歸模式，絕不是讓已過時的、倒退的、腐朽的、與中國絕大多數人民利益對立和相違背的、錯誤的制度措施一成不變地壓在港人的頭上，而是必須按照憲法和《基本法》貫徹真正的「港人治港」。五星旗已在中區軍用碼頭高高飄揚，希望解放軍駐港部隊加碼，在重大節慶日和紀念日，在象徵中國主權的中區軍用碼頭舉行升旗禮。