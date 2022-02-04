新年流流，市面清寂！恐怕沒有多少人感到過年嘅熱鬧氣氛、喜氣洋洋！有嘅係到處圍封幾乎區區強檢，今趟多了揪出病例和發現污水樣本病毒，鬼咩！感染源頭不明個案愈來愈多，市區隱藏病毒危機已無處不在！要言之，無事出街少破財！不！係無事出街少賴嘢，老朽已經謝絕一切拜年及跨家庭聚會！

各位，踏入2月，新一份《財政預算案》即將出爐，疫情持續燃燒，民生多艱，心有百姓嘅執政者，若然有擘開眼觀世情，睇見市道低迷，基層百姓活得很苦，開工不足甚至被迫休無薪假，更不堪嘅慘吃「無情雞」，年關難過，的確徬徨！

嗱！所謂為官一任，就要造福一方！「但願蒼生俱飽暖，不辭辛苦出山林」，阿哥，民生從來不是抽象空洞嘅理念，肚餓就要食飯！而唔係廢噏「耶穌愛你」，信佢，得水牛！政府如果心中有民，天寒地凍加上冷雨連連，民政事務總署除咗應開放避寒中心給露宿者，其實更應該派衣贈飯！而作為管理財政嘅財爺，此時此刻，唯一要做嘅就係開倉派錢！仲要快快快，速速磅，唔好兩頭望！

同文及本報要聞、評論亦都不約而同、聲嘶力竭要求政府體恤民艱，速速派錢救基層於水深火熱中！最貼地就係既派現金亦派消費券！大年初二有多個政黨到政總請願，無不促政府「派糖」紓困，包括續派不少於一萬元嘅電子消費券、設立緊急失業援助金等。亦有社區智庫平台促請政府調撥資源，增設8,000元訓練券，支援疫情下有特殊需要學生嘅家庭。疫情持久，香港處處有啼痕，太多基層市民需要政府切實援手，高官唔好單係寫網誌廢噏無謂，或預告失業率將回升，與其落區做騷，不如企街送暖派叉燒飯！而財爺快落實派錢先至係王道！