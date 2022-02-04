兩年前新冠病毒疫情剛剛爆發之時，香港、以至全球各地都出現「口罩荒」，即使有錢都未必購買到足夠和合規格的口罩、消毒劑及保護衣等防疫裝備。尤其是負責為市民清潔及管理各類建築物的前線清潔工與保安員，他們每日都要面對大量人流，處理無數被棄置的口罩、紙巾等「高危」垃圾，以及為屋苑、商場及寫字樓的公家地方加密消毒，承受相對較高程度的感染風險。但部分清潔及物業管理公司在當時環境下，未能為所有僱員提供到充裕的防疫裝備，令員工受到感染的風險增加。

筆者另一個身份是物業管理業監管局（物監局）主席，深明相關公司及基層僱員的苦況，因此一方面四出搜羅口罩轉贈給有需要的人士，另一方面亦組織了相關業界代表舉行聯合記者會，要求當局向這批與醫護人員同樣重要的「物管抗疫英雄」提供支援。有關行動最終促成政府透過「防疫抗疫基金」撥款設立「物管支援計劃」，為私人物業聘用的物管公司及前線物管、清潔人員提供抗疫津貼，並通過物監局來處理相關的申請、審批及發放津貼工作。

政府部分抗疫支援計劃，被外界質疑只幫到企業僱主，但幫不到前線僱員。「物管支援計劃」可沒有這個問題，因為計劃主要是資助相關前線員工，而物監局嚴格規定，受資助的物管公司須就每月發放的「抗疫辛勞津貼」，提供受助人的資料及收到資助金額的簽名回條，與向公司提供的「抗疫清潔補貼」分開處理，確保有關資助直接落到前線員工的口袋。

最終整個計劃合共批出了超過一萬宗申請，惠及全港接近4萬幢樓宇及逾16萬名清潔工、保安員和前線物管人員，總資助額高達11億元。而推行計劃所需的額外行政費只須1,200萬元，僅佔總資助額約1%，遠低於許多類似的政府資助計劃。此外，總數過萬宗申請當中，至今只發現了13宗或涉及詐騙等刑事成分的個案，比率同樣屬相當之低。

現在「口罩荒」已不再，但由Omicron與Delta引發的第5波疫情正在不斷擴散，連續多日都錄得過百宗本地感染個案，當中包括多名在「疫廈」或「疫區」工作的清潔工與保安員，也有個別個案懷疑是由染病的清潔工，將病毒傳播到大廈內的不同住戶；再加上無間斷的封廈、封區、撤離檢疫及相關的清潔消毒工作，均大大增加了各類前線物管、清潔人員的工作量和感染風險，政府有必要延續、加強對他們的支援。

除了直接資助物管公司及其前線僱員，筆者還要求政府因應今次疫情所吸取的經驗，鼓勵和資助防疫建築材料的研發，更新新建住宅大廈的渠管、廚廁與天井等的設計要求，資助業主提升現有大廈的防疫設施，加強打擊違規加建及亂駁渠管行為，以及更積極、主動地協助「三無大廈」改善公眾衞生及處理渠管，以降低爆疫的風險。希望政府積極跟進，令香港真正成為健康、宜居、宜業的城市。