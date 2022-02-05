正論：尋求中央支援　抗疫不能再拖

在中央多番溫馨提示、連車公都以籤文示警之下，林鄭終於放下身段向中央尋求支援，包括重設「火眼實驗室」提升檢測能力等，反映本港正處於空前的疫情危機之中。衞生防護中心公布，昨日新增131宗確診個案，當中僅一宗為輸入病例，不明源頭個案多達59宗，港府隨即表示將向全民派發「快速自我檢測包」，並密謀借「疫苗通行證」逼市民打第三針。

林鄭昨日傍晚舉行記者會，除了繼續自吹抗疫兩年實行「圍堵」策略非常成功外，亦不得不承認目前疫情嚴峻，必須擴大檢測能力，包括每日定額檢測量由10萬次提升至20萬次，並重設「火眼實驗室」，目標是每日總檢測量達到30萬次；以及首次向全民派發「快速自我檢測包」。此外，竹篙灣檢疫中心將逐步改為接收輕症患者的社區隔離設施，以騰出日趨緊張的公院床位，密切接觸者將逐步改為家居隔離。林鄭同時表明將推出「防疫抗疫基金6.0」，並呼籲市民接種疫苗，不諱言接種一針並不足夠，某些處所將逐步要求市民接種第三針。

所謂「快速自我檢測包」，在外國十分流行，本港坊間亦有售，港府引入則屬首次。林鄭聲稱有關檢測包用法簡單，準確度高，目的是讓市民應檢盡檢。問題是，有關檢測是自願性質，派發後市民未必一定會自我檢測，即使測出確診，倘病況輕微，是否會如實告知，同樣令人懷疑。這絕非杞人憂天，不少網民表示，最怕不是確診，最怕是確診後「拖累全世界」，家人、同事、朋友統統要坐疫監，擾民至極。林鄭對檢測包寄以厚望，自以為得計，惟實際成效如何，實在不容樂觀。

與此同時，隨着確診者每日破百，公院床位和隔離設施很快便不敷應用，將密切接觸者改為家居隔離是無可奈何之舉，但可以肯定的是病毒必然進一步擴散，不但同住家人中招，更可能危及整幢大廈以至區內外。如此防疫，不愈防愈失控才怪。

長痛不如短痛，港府的新措施全屬治標不治本，不足以遏制疫情，倒不如向中央求助，一次過推行全民強檢，真真正正揪出患者。事實上，立法會議員早前已聯署要求港府向中央求助，惟林鄭置若罔聞，在昨日的記者會上更是斷然拒絕全民強檢，聲稱中央前年9月在港推出「普及檢測」，只有不足180萬人響應，反觀港府在第5波疫情爆發至今已做了逾300萬次檢測，暗示自己一套比中央一套有效得多。林鄭雖然放下面子向中央求助，但始終不湯不水，又不肯推行全民強檢，反映所謂求助無非應付輿論，特別是減輕建制派施壓而已。

記者會上較有建設性之言，是林鄭首次直接表明「不會放棄」圍堵政策，「不會投降」抗擊疫情，為社會上爭論不休的「與病毒共存」暫時畫下休止符。然而不會放棄是一回事，是否做到又是另一回事。目前疫情已到了海嘯式爆發的臨界點，社會上的傳播鏈最少200條，單靠打完一針又一針，何時方休？與其擺出高高在上的傲慢姿態，不如實事求是全面交由中央統籌抗疫，畢竟抗疫如救火，香港已沒有條件再拖！