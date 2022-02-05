世界視線：國民有家歸不得　僵化防疫變鬧劇

新西蘭是西方國家中唯一追求新冠疫情「清零」的一員，該國一名身處阿富汗的懷孕女記者貝利斯近日透露，因自家政府嚴格的管制隔離政策而遲遲未能回國，只能向塔利班求助，形容局面是殘酷的諷刺。事件曝光後紐國飽受千夫所指，終於「跪低」允許女記者下月初回國，但已重挫政府的聲望。

貝利斯去年被半島電視台派到阿富汗採訪美軍撤離，她同年9月回到卡塔爾後發現自己懷孕。由於擔心婚前性行為會觸犯當地法律，因此選擇到男友祖國比利時暫住。由於貝利斯非比利時人，因此不能久留，但她又一直未能抽到回家的管制隔離酒店名額，結果她把心一橫，向塔利班提出返回阿富汗及安全保證要求，並獲對方高級官員答允，自此便一直住在喀布爾。

由於變種病毒Omicron來襲，令新西蘭管制隔離名額「爭崩頭」，貝利斯於是向《新西蘭先驅報》發表公開信，剖白自己過去一段時間的經歷，並強調仍有數千名被困海外的新西蘭人，正面臨和她一樣的困境。公開信的結尾惹起廣泛討論，貝利斯寫道：「去年8月份我曾問塔利班，他們如何確保女性的權利，多麼殘酷的諷刺。現在我也在向我自己的政府，提出相同的問題。」

故事引起熱議，輿論普遍指摘新西蘭政府在上演一場防疫鬧劇。最終紐國以「阿富汗極為危險、存有恐怖主義風險」為由，特別開放名額予貝利斯和伴侶返國。然而當局做法卻衍生出另一個問題：其餘數千名身處外地等待隔離酒店名額的新西蘭人又怎麼辦？貝利斯乘勢「加一腳」指政府對她的安排只是一次性，並沒向其他孕婦提供回國的途徑，令她非常失望。

身為新西蘭人卻無法輕易回到自己的國家，只能每天在電腦前望天打卦，期盼能中彩票般抽到一席管制隔離憑證，結果淪為國際大笑話。在宣布「放生」女記者不久後，新西蘭政府順勢宣布分階段重新開放邊境，卻同時捲入訂購試劑盒速度太慢、因而「截劫」私營公司的檢測試劑訂單的醜聞。倘若屆時政府開放邊境出現檢測漏洞，引起新一波疫情，勢將再引起新一輪口誅筆伐。