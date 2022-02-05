功夫茶：虐兒案沒完沒了　廢政府必須問責

尋日立春，正式踏入壬寅年，午後喜有暖陽，以為春風可吹走寒氣，誰知卻是迎來令人更心寒嘅消息。呢！本報早前率先獨家報道香港保護兒童會轄下嘅「童樂居」虐兒事件又有新進展，警方再拘捕3名涉嫌虐兒職員！

各位，有關之虐兒案，西九龍總區重案組自去年12月下旬跟進調查，先後多次拘捕多人，尋日又喺將軍澳、葵涌及深水埗拘捕多3名年齡介乎24至45歲嘅院舍女職員，涉嫌對所看管兒童或少年人虐待或忽略，佢哋正被扣留調查。警方稱不排除將會再有拘捕行動！嗱，虐兒職員拉極都有，在在反映事件嘅嚴重性！

目前警方一共就此案拘捕23人，共涉及39名兒童，全部送院檢查。事件引起社會各界嘩然，皆因警方翻查大量天眼片段，發現職員對小至不足兩歲嘅幼童掌摑、打頭、扯頭髮、掟佢哋落地或「掟埋牆」等行為施虐，童樂居變「童虐居」，簡直係人間地獄！童樂居可接觸兒童嘅員工亦不過60多人，事件至今涉虐兒職員仍然愈拉愈有，顯然絕非個別事件，而係長期持續，由上至下都係用如此暴力去「看管」幼童，反映有關機構完全零監督，制度一塌糊塗！在上的只識支糧。

功夫茶早前已指出，呢壇嘢涉及嘅醜聞及糗事太多，保護兒童會嘅執行委員會主席就此鞠躬致歉，而兩名包括該會總幹事及童樂居院長已經請辭；之但係並非就此「告一段落」，有委員指勞福局須調查，包括局方喺事件上嘅角色，並要研究監察方式。正如有立法會議員指出，儘管保護兒童會執行委員會已收到獨立檢討委員會首階段報告，並喺日前向公眾作交代，但機構自己調查事件，成效令人懷疑，更何況勞福局局長或社署署長至今仍未作出詳細交代，唔通想側側膊、唔多覺？

有論者甚至認為童樂居虐兒案係一宗有組織及嚴重罪案，童樂居甚至係犯罪現場，要被封鎖，不能繼續運作。呢單虐兒案反映高官玩忽職守，冇做好份工！有立法會議員早前去信內會主席，要求援引立法會特權法成立一個專責委員會，調查童樂居事件。調查從多方面進行，尤其着重喺營運和管理方式、聘用人員準則、撥款審批程序等，預料內會將於本月11日會議中討論上述議題。

「賞善罰暴者，政令也；其所以能行者，精誠也」，功夫茶冀議員重視呢單畸士，以精誠態度認真討論，皆因虐兒案實在天理不容，日月昭昭，豈能不查個水落石出，有關庸官若長期瀆職，必須問責下台！為有口未能言嘅稚童討個公道！