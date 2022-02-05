北京冬奧是中國的大事，一如北京奧運，是中國向天下顯示出國力、財力、技術與組織能力。以運動廣交天下而不是以武力展示，反映出中國發展的特色，不像歐美以武力壓迫別國歸順。中國以一己之力，在國際上推動建設，與美國的破壞形成強烈對比，此所以得道多助，北京冬奧在重疫之下，還得到眾多國家參與。美國不滿，卻不敢杯葛，制裁也少響應，更增中美對比之大。

正因為美國戀棧世界霸權，百足之蟲，死而不僵，它必然阻礙中國的發展，破壞全球的轉向和平。要防其鋌而走險，在全球製造戰亂災難，中國不能獨善其身。中國的發展離不開與全球的結合，美國在外借戰亂重振霸權，若成功的話，對全球的壓迫剝削更甚，中國難以逃避。為中國也為世界，中國須以攻為守，以戰止戰，敢於戰爭才可制止美國的狼子野心。

中國的國力軍力自保有餘，但單獨對抗美國，損失會大，更佳的選擇是與俄羅斯聯手，以俄國的強悍對抗美國的弱勢，後者更在於美國金權政治的特性，不敢硬碰，便可卸減美國對中國的壓力。因此，烏克蘭之戰便屬關鍵。美國初敗，中俄可乘勝追擊，一是更暴露美國的虛弱，使歐盟及東歐各國不敢再靠攏；二是牽制美國有限的軍力，使之沒法在亞洲壓迫中國。

乘勝追擊不必用武，可以經濟取勝。俄羅斯與匈牙利簽天然氣長期協議，也可與東歐各國如保加利亞、羅馬尼亞以至烏克蘭同樣簽協議，建立和解關係，抑制美國在這些國家部署武器，與俄敵對。中國也可加強推動與東南歐的經濟合作，同時排斥立陶宛等，製造分化，也以對塞爾維亞、匈牙利的特殊資助，顯示出與中國合作的好處，以中國的投資、一帶一路貿易運輸的好處統戰各國，包括烏克蘭。

新冠疫情對東歐經濟打擊最大，尤其是烏克蘭，即使疫情改善，西歐亦無力兼顧。中國大可與各國開設疫後恢復的合作機制，借一帶一路的平台，開展大規模的經貿合作，爭取當地民心政心，使之棄美從中俄，也有助中國疫後的發展，輸出資本、技術和商品，多進口東南歐產品，建立長期鞏固互利的關係。中國更可與歐盟基建計劃接軌，以改善歐洲的交通基建來進一步促進中歐貿易。

美國勢弱，中國正好以經濟合作來對抗美國在東歐的武力壓迫，看美國可以怎樣應付？