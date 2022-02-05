新春前《人民日報》的評論，為處於「生死邊緣」的香港大律師公會指出了一條活路——一條自救之路，包括四點：一是公會的新管理層要自覺撥亂反正；二是要深刻認識到維護國家安全是香港社會的共同責任；三是要堅持落實愛國愛港原則；四是要主動修補與中央的關係。做到這四點，大律師公會就能脫死求生，好好的當一個「專業團體」。

香港大律師公會面臨這樣的生死邊緣之局，面對這種他們極不願意的「繳槍不殺」、「繳械投降」之局，完全是他們自找的。他們過去有多猖狂，今天就有多折墮，千萬不要怨天尤人，負隅頑抗，否則只能加速其「死」。

中央要求他們「撥亂反正」，就是要他們認識到回歸以來，他們幹的事情是在反中亂港或配合反對派反中亂港，是在把律師專業組織弄成了破壞香港法治、要搞港版顏色革命的政治工具。現在，他們必須認識到這個問題的嚴重性和危險性，痛改前非，重回正軌，且要向港府和中央作出檢討和保證，置於社會監督之下。

中央要求他們深刻認識到維護國家安全的責任，是要他們擺正自己的位置，知道全國人大常委會的決定、國家憲法和法律只能遵從不可挑戰，更不可與反中亂港勢力合流，以此危害國家安全。他們必須樹立起維護國家安全的國家意識，對此，他們和內地的法律工作者沒有甚麼不同，這是他們的政治責任。

中央要求他們堅持落實愛國愛港原則，就是要把「愛國者治港」貫徹於香港的司法領域，包括大律師公會這樣的組織。對於香港的管治而言，愛國愛港原則是全覆蓋的，包括行政、立法、司法、上層建築領域，香港大律師公會的管理不能例外。何況，大律師公會在港府對司法人員的挑選擔當角色。

中央要求他們主動修補與中央的關係，就是要在上述3方面公會做出表現以顯修補誠意，他們必須是先有行動的一方。