不知不覺間，美國國債已突破30萬億（美元‧下同）大關，比原先預料提早了數年，相當於美國GDP的130%，包括嬰兒在內人均負債9萬，實在誇張。老美將債務急增歸咎於疫情原因，其實美國財政入不敷支的結構性問題早就存在，疫情只是令問題進一步惡化，而不是根本原因。

2007年底，美國國債還不足10萬億，爆發金融海嘯後便開始失控，特朗普上台時負債20萬億，下台時增至28萬億。拜登花錢更狠，短短一年推出不少宏圖大計，又是基建計劃，又是「重建美好未來」，錢從何來？除了加稅，就是印鈔和發債，無異於飲鴆止渴。

欠債總是要還的，這幾年美國利息走低，償還壓力不是很大，但隨着加息周期來臨，利息支出隨時爆錶。有人計算過，以30萬億國債而言，單是償還利息每年最少需要數千億，幾乎趕上軍費開支。難怪華爾街專家慨嘆，龐大的債務負擔意味着美國將會愈來愈窮。

這絕不是危言聳聽，美國確實愈來愈窮，以致連基建設施也千瘡百孔，比第三世界還不如。日前拜登前往賓夕凡尼亞州匹茲堡，本想宣傳基建大計，詎料抵埗前當地發生塌橋意外，不知是攞景還是贈興。資料顯示，美國全國61.7萬座橋樑中有61.2%超過50年歷史，其中7.5%結構有問題或狀況不良，可見塌橋意外並非偶然，而是必然。拜登原本提出近3萬億的基建大計，經過兩黨互相扯皮，討價還價，最後大幅壓縮至1.2萬億，根本不足以應付龐大的基建需求，何況這筆錢仍有待舉債籌措。

這些年美國政客常拿中國來對比，狂妄地認為美國所有一切都應該是世界第一，不能讓中國領先。但實際上，美國基建投資早就遠遠不如中國，既不可能發展遍布全國的高鐵網絡，連過去引以為傲的高速公路也殘破不堪，至於兩國的機場設施更是對比懸殊。看過北京大興國際機場的規模和設施，美國機場根本不值一提。拜登承認中國基建投資是美國的3倍，話中透着幾分酸味，也透着幾分無奈。

作為世界唯一超級強國，美國為何負債纍纍？答案很簡單，都是窮兵黷武埋下的禍根。每年龐大軍費姑且不說，單是阿富汗和伊拉克戰爭，美國就耗費數萬億，這些錢若是用於國內建設，基建設施何至於如此衰敗，拜登又何至於如此狼狽。