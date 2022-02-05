西方國家抗疫無能，人民又不聽政府支笛，束手無策之下，遂舉起「與病毒共存」這塊遮羞布。面對中國堅持「動態清零」且風景這邊獨好，人民生活復常，全年經濟增長一枝獨秀，西方國家恨得牙癢癢，千方百計希望用病毒攻破中國國門，逼其妥協接受與病毒共存，甚至危言聳聽中國若堅持清零，勢必無法與世界接軌，無異於自絕於天下。

當世人不再正常，統統異化成犀牛，反而指摘保持清醒的人是錯、是怪物，說得通嗎？中國就是不肯妥協，堅持行自己抗疫的路，西方國家無從入手，惟有轉而將與病毒共存這套歪理向香港灌輸，皆因香港向來是反華橋頭堡，也是國家安全的最大缺口。果不其然，這套歪理在香港極有市場，一班專家、學者如蟻附羶、鸚鵡學舌，力促香港也要與病毒共存，林鄭政府更是身體力行，抗疫放軟手腳。即使中央主動開口，表示只要港府要求便可提供支援，林鄭依然不為所動，勢將香港拖向疫情失控的深淵。

早前有議員力竭聲嘶地說，舉凡提倡與病毒共存的人，都是破壞國家安全的人，都有干犯《港區國安法》之嫌。這套說法乍聽瘋狂，港府亦隨即表示純學術討論並不違法，但只消細心想一想，說是破壞國家安全並非全無道理。眾所周知，2019年黑暴是一場顏色革命，目的是顛覆香港、劍指內地，但在中央四両撥千斤之下輕易化解，外部勢力無功而還，要在香港煽動另一場顏色革命已是不可能的任務。及後疫情來襲，外部勢力以為可藉此大做文章，紛紛指摘為「武漢病毒」，要求中國賠償，無奈邪不勝正，西方國家抗疫失敗，將病毒傳遍世界，無法甩鍋便尋求將病毒反攻中國，急欲透過香港這道南大門，再將病毒傳往中國。