新冠肺炎疫情擾攘了兩年，這段期間我跟大部分香港人一樣，沒再踏足內地。這幾天適逢農曆新年假期，便趁機致電內地親友，向長輩們拜年，也順道了解內地的近況。

筆者向5位長輩拜年，他們的平均年齡超過80歲，我恭賀老人家新春大吉之餘，也問起大家有否打疫苗。5位長者分處不同地方，他們異口同聲說，自己沒接種疫苗。這跟我們在外面看統計數據或單憑想像的情況不同，不少香港「黃絲」評論者聲稱，內地為了「谷針」，軟硬兼施，務求全民接種疫苗，然而考諸現實情況，卻未必如是。

我問長輩們，地方的區委會有給你們壓力，要你們去打防疫針嗎？答曰：「沒有，都是由得你自由選擇的。」再問：「聽聞內地經常有分區排查檢疫的措施，你們有去過做病毒測試嗎？」對於這個問題，長輩們的回應有不同，有人說兩年來從沒試過做測試，也有人說已檢疫過不止一次，但都是自願的，不曾有過強迫的性質。有的老人家聽我問得仔細，便加上一句說：「你們在外面聽到有關內地的消息，好多都是不正確的。」

跟我通話的長輩不多，只有那幾位，但見微知著，從中也能反映出不少問題。香港政府面對疫情，似乎偏向於倚賴谷針，但參考內地防疫的成功例子，看來人家未必是單靠接種疫苗。事實上，我接觸的長輩，沒有一個曾打疫苗，但他們生活如常，做到名副其實的「出入平安」，相信內地所靠的，正是各地政府有效的防疫措施。

香港政府的防疫工作跟歐美國家比起來，固然是略勝一籌，但跟內地相較，卻仍相差太遠，實在應該虛心學習，正如車公老爺所說，切忌逞英豪。