港官及不少專家經常搬出「接種疫苗對於預防新冠病毒感染者出現重症或死亡高度有效」，究竟多有效卻總是語焉不詳，本欄從浩如煙海的資料中嘗試找出真相，好讓各界自行判斷。

基於當局上月重點渲染屯門愛定商場某藥房店東一家四口沒打針全部中疫，又指該區出現懷疑隱形傳播鏈，呼籲當區居民盡快檢測，卻未有在安排上配合，結果令檢測站出現逾千人排隊，不少長者要在寒風中苦候6小時，故本欄對於當局「重點招呼」的這一家四口病情非常關注，想看看是否「得咗重症，咪仲大件事」，誰知不查猶自可，一查發現這一家四口原來上月27日已經出院。

根據「公立醫院新型冠狀病毒病個案最新情況」公布，1月27日共有32名新型冠狀病毒檢測呈陽性的病人康復出院，由於資料只列出個案編號，病人的接種情況、發病日期得自行從每日的「衞生防護中心調查新增新型冠狀病毒陽性檢測個案」新聞稿附件中逐一搜索，那怪不得「接種防重症」之說一直沒有遇到太多的質疑了。

32名病人中6人沒打針，一人只打一針，20人已打兩針，餘下5人打了3針，撇開有人打針後無徵狀、發病日不可考，現只比較從發病日到出院的日數，結果發現已針者平均為22.46日，未針者22.83日，這0.37日或許就是打針後的優勢了。

由於當局並沒有談及患者的病情，上述比較是很側面的窺探，當局應該提高透明度，主動整理資料供各界參詳，而不是要人在四散的資料中測試智慧，譬如說專家近日表示有長者已經接種兩針，CT值11，病毒量極高，但是藥房店東確診初期CT值26.4，別忘記醫管局日前指CT值33已可出院，針與不針考起了很多以耳代目的人。